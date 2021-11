El diputado de Ciudadanos Guillermo Díaz, desde la tribuna de oradores, y el parlamentario de Vox Alberto Asarta, general retirado, han protagonizado este martes en el Congreso un emotivo homenaje a tres militares asesinados por la organización terrorista ETA muy próximos a ellos y sus familias. «¡Presente!», ha ido gritando Asarta desde su escaño, de forma espontánea, mientras Díaz iba citando los nombres de estas víctimas de ETA que su padre y el propio Asarta lloraron tras morir a manos de los pistoleros.

«Mi padre enterró a sus amigos Pedro Blanco García, asesinado por un coche-bomba, Luciano Cortizo Alonso, también por una bomba lapa, e Ignacio Barangua, ametrallado. Y quien grita ahí ‘¡Presente!’ es el diputado Asarta y es porque lloró junto a mi padre a estos tres asesinados porque eran miembros de la 30 promoción de la Academia General Militar», ha explicado Díaz desde la tribuna del Congreso visiblemente emocionado y aplaudido por las bancadas de Ciudadanos y Vox. Tras su intervención, que ha vuelto a recibir los aplausos de las bancadas de Cs, Vox y UPN, Díaz y Asarta se han dado un fuerte abrazo.

«Mi padre también enterró al policía Ángel Postigo Mejías que había recibido seis disparos. Mi padre tuvo que comunicar a su familia el asesinato. Tenía un niño de siete años», ha recordado el parlamentario naranja. Junto a ello, Díaz ha relatado también cómo el nombre de su padre llegó a aparecer en los años 80 como «objetivo complicado» en unos papeles incautados a informadores de ETA, y ello, porque su padre «siempre salía a la calle con pistola y miraba los bajos del coche».

«No me vuelvan a desautorizar para hablar de ETA por haber tenido la suerte de no ser huérfano a los dos años. Que no salgamos a aquí a contar nuestras vidas no significa que no las tengamos. Son miles de niños los que creían que pasar un espejo bajo el coche de sus padre era como mirar la presión de los neumáticos. De ETA puede hablar cualquier español. No hace falta el permiso del Partido Socialista para hablar de ETA. Tengan vergüenza», ha lanzado Díaz a la bancada del PSOE y al diputado Odón Elorza, que la semana pasada contó cómo enterró a compañeros y acusó al propio Díaz de «utilizar» a las víctimas.

El PSOE vota en contra

Las palabras de Díaz ha sido pronunciadas durante el debate de una proposición de ley de Ciudadanos para la Memoria, Dignidad y Reparación de todas las Víctimas del Terrorismo, que incluye, entre otras cuestiones, un régimen jurídico administrativo para evitar y sancionar los homenajes a los presos de ETA. Unos ongi etorri que el colectivo de presos de ETA ha planteado ahora reducir al ámbito privado dentro del pacto soterrado entre los socialistas de Pedro Sánchez y los bildutarras de Arnaldo Otegi para ir liberando a los reclusos de la banda y preparando una alianza para el Gobierno vasco. El PSOE anunció su voto contrario a esta proposición de ley de Ciudadanos.