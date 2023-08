El PP ve «mal» un grupo propio de Junts en el Senado pero decidirá si lo permite tras oír a los letrados

El vicesecretario general de Cultura y Sociedad Abierta del PP, Borja Sémper, ha criticado este lunes que el PSOE facilite a Junts tener grupo propio en el Senado, al tiempo que ha remitido al informe de los letrados encargado por la Presidencia de la Cámara, que ostenta su compañero Pedro Rollán, sobre si los populares lo permitirán en la Mesa.

OKDIARIO ha publicado este lunes que el primer órdago que Junts ha lanzado al PP para sentarse a hablar dentro de la ronda de contactos para la investidura (ERC no tiene previsto acudir) es que el partido de Alberto Núñez Feijóo, que tiene en su poder la Presidencia del Senado y la mayoría de la Mesa, permita que los independentistas tengan grupo propio gracias a varios senadores del PSOE y posiblemente también de Coalición Canaria.

En rueda de prensa en Génova tras el Comité de Dirección del PP y a pregunta de OKDIARIO, Sémper ha dicho que le parece «mal» esta cesión de diputados, si bien ha remitido al informe encargado por Rollán a los letrados de la Cámara alta para ver si se «justifica en derecho».

Si bien se trata de una práctica que no es nueva, en el PP de Feijóo consideran que altera la voluntad expresada por las urnas. Y es que Junts, que ha obtenido tres senadores, necesita otros siete prestados (podría ser seis del PSOE y uno de CC) para conformar grupo propio (se requiere un mínimo de diez al inicio de un periodo de sesiones), con lo que accedería así a más subvenciones y a un mayor tiempo en las intervenciones.

La Mesa del Senado se reúne este martes para abordar esta cuestión y será ahí donde los letrados expongan el informe jurídico solicitado por el presidente de la Cámara, Pedro Rollán (PP).

«No somos una secta»

Precisamente, sobre Junts y en el marco de la reunión «institucional» que el PP quiere mantener con los independentistas en el Congreso dentro de la ronda de contactos para la investidura de Feijóo, Sémper ha recalcado en rueda de prensa que «no es lo mismo hablar de las cuestiones que interesan a los ciudadanos (educación, sanidad, fiscalidad, políticas sociales…) que hablar de otras descabelladas como la ley de amnistía o el referéndum de independencia, ha remarcado Sémper tras las advertencias del líder del PP catalán, Alejandro Fernández, en redes sociales.

«Si queremos recuperar la normalidad institucional, entendemos que los grupos parlamentarios que ya debaten en los Plenos, lo hagan ahora institucionalmente tras el encargo del Rey. No es lo mismo esto que irse a Waterloo (a ver al prófugo Carles Puigdemont), que es lo que va a hacer Sánchez», ha declarado Sémper. «Somos un partido político, no una secta; está bien que la gente tenga sus posición», ha subrayado.

«Escuchar no quiere decir ceder, ni venderte, no entendemos la política como un mercadeo. Llevamos demasiado tiempo hablando de amnistías y no de los problemas reales de los españoles, y eso lo que pretende el señor Feijóo», ha destacado el portavoz del PP.

«Nuestra vocación es recupera la institucionalidad. Queremos discrepar cara a cara y defender así los intereses de los españoles que viven en Cataluña. No vamos a abandonarles. Vamos a decirles que hay un presidente para tener la mejor educación, la mejor sanidad… Si no quieren (los de Junts) hablar de eso, también lo contaremos», ha manifestado Sémper.

Además, el vicesecretario del PP ha señalado que «si alguna formación en esos contactos institucionales, nos viene con otro guión, nosotros le diremos que ‘no’». «Todo el mundo sabe lo que piensa el PP sobre la igualdad de los españoles, no vamos a ceder nunca», ha asegurado.

«Mandato del Rey»

«Tenemos un mandato expresado por el Rey, hemos ganado las elecciones y la alternativa sería quedarnos de brazos cruzados. Somos conscientes de que en este proceso es un proceso complicadísimo, extraordinariamente complicado pero por ello no vamos a dejar de intentarlo. Es nuestra responsabilidad evitar un gobierno alternativo como el que quiere Sánchez a cualquier precio», ha remachado.

De estos contactos, que también se mantendrán con los presidentes autonómicos que «quieran aportar», el PP sólo ha excluido a Bildu porque «no es equiparable a ninguna otra formación» en tanto sus dirigentes han sostenido que «asesinar tuvo una justificación política», ha apostillado Sémper.