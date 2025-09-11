El PP retrata al Gobierno con la reducción de la jornada: «Culpan al PP, pero Sánchez prefirió ir al cine»

El Partido Popular ha salido al choque contra el Gobierno de Sánchez por culparles del fracaso de la reducción de la jornada laboral. Según ha manifestado el secretario general del principal partido de la oposición, Miguel Tellado, resulta ilógico que les achaquen la derrota cuando fue el propio jefe del Ejecutivo el que «prefirió ir al cine con su mujer imputada en lugar de votar en el Congreso».

«Sánchez redujo su jornada laboral para no votar la reducción de jornada laboral», ha recordado el número dos de Feijóo a través de un duro mensaje en sus redes sociales. Con ello, ha expresado además su enfado a que, desde el Gobierno de coalición, les carguen la responsabilidad de la no salida adelante de la iniciativa de sus socios del Ejecutivo de Sumar.

A su juicio, «echan la culpa al PP de que su ley no salga adelante cuando el propio presidente del gobierno prefirió ir al cine con su mujer imputada en lugar de votar en el Congreso». «Decir que son unos cínicos se queda muy corto», ha recalcado Tellado.

La medida estrella impulsada por la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, prometía ser un paso clave hacia la «modernización» del mercado laboral. No obstante, la iniciativa tan sólo contó con el apoyo de su formación política, del PSOE y el resto de partidos de izquierdas. Por 178 votos a favor, la Cámara Baja aprobó las enmiendas a la totalidad presentadas por el PP, Vox y Junts, y un resultado, que resultó suficiente para denotar la debilidad parlamentaria de la coalición.

Sánchez no votó

El jefe del Ejecutivo, que sólo estuvo presente en el Pleno del Congreso durante la sesión de control al Gobierno para responder a las preguntas de la oposición que lidera Alberto Núñez Feijóo, también otros grupos como Vox y Esquerra, se ausentó sin embargo en el momento de la votación.

Desde el PP, han lamentado que su apoyo hacia su socia de la coalición se haya demostrado ausentándose de las votaciones. «Este es el apoyo de Pedro Sánchez al proyecto estrella de su vicepresidenta», han destacado desde el entorno de Feijóo. «El presidente del Gobierno respaldó ayer con más intensidad a Alejandro Amenábar que a Yolanda Díaz», han criticado.

Lo cierto es que el líder socialista del Gobierno, en el momento en que debía validar la iniciativa de sus socios de Sumar, acudió a unos cines ubicados en el centro de Madrid junto a su esposa, Begoña Gómez, quien apenas unas horas antes había acudido a los juzgados para declarar, por cuarta vez, ante el magistrado que le investiga por la comisión de cinco presuntos delitos.