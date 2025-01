El PP no descarta movilizaciones contra la ‘ley Begoña’ que busca impunidad para la familia de Sánchez

El PP no descarta movilizaciones contra la mordaza judicial impulsada por Pedro Sánchez que busca impunidad para imputados de su familia, como son su mujer, Begoña Gómez, y su hermano, David Azagra, ambos investigados por la comisión de presuntos delitos de corrupción.

Así lo señalan fuentes de la dirección popular, que dan a esta «gravísima» iniciativa socialista «el mismo rango de importancia» que otorgaron a la aprobación de la ley de amnistía que sacó adelante el Gobierno en cumplimiento del pacto de investidura de Pedro Sánchez sellado con los independentistas catalanes. Y que llevó al PP a convocar movilizaciones multitudinarias.

Con todo, las fuentes de Génova señalan que todavía no han ahondado en el asunto de salir a la calle por la ley Begoña, pues el texto de la proposición de registrada la semana pasada por el PSOE en el Congreso tiene que tramitarse en las Cortes y ver si finalmente cuenta con el apoyo de Junts o PNV para ser una realidad. Las fuentes del PP aseguran, además, que «no hay nada igual a esto en derecho comparado».

Desde el PP, están dispuestos a dar batalla al máximo nivel «político, institucional y social» contra este «atropello», por lo que además de salir a la calle en esas posibles movilizaciones, tampoco descartan la posible presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional en caso de que la norma salga aprobada.

En rueda de prensa en Génova, el portavoz nacional del PP, Borja Sémper, afirmó este lunes que «l presidente Sánchez no busca justicia, busca impunidad. No quiere acabar con la corrupción, sino blindarla por ley», denunció. Por ello, aseguró que el PP no va a permitir que se resquebraje aún más el Estado de derecho y que Sánchez ponga un «clavo más en al ataúd de la igualdad de los españoles».

«Más propia de Franco»

Por su parte, este lunes el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, calificó de «inconstitucional» la proposición ley del PSOE que pretende limitar las acusaciones populares, subrayando que se trata de una medida «más propia del régimen de Franco». En su opinión, el objetivo de esa norma es que la familia del presidente del Gobierno sea «inviolable» y, por lo tanto, que «los sumarios abiertos contra su mujer y contra su hermano» queden «en nada».

«Se pasa de aquellas cosas que decía Sánchez de ‘colaboraré con la justicia’ a decir ‘la justicia a los efectos de mi familia no puede actuar’. Y por tanto estamos ante una medida más propia, ahora que está de moda, del régimen de Maduro, del régimen de Franco, que de un país democrático», declaró Feijóo una entrevista en Onda Cero recogida por Ep.

Además, Feijóo también insistió en que no hay antecedentes de que «un presidente de un Gobierno democrático saque una ley para que su mujer o su hermano no puedan ser juzgados» y «para interrumpir los juicios que se están celebrando». «Desde luego, en un régimen democrático, jamás», recalcó.

Según Feijóo, cuando el Poder Ejecutivo o legislativo interrumpen en un juicio, ello «es perfectamente homologable a un régimen dictatorial». «La Ley Begoña es una ley tóxica que está tensionando la democracia y convivencia en España», apostilló.

El jefe de la oposición destacó que la legislatura comenzó «con un engaño» que consistía en «comprar la investidura a través de la amnistía, y por tanto romper la igualdad de los españoles ante la ley». Y ahora, continuó, se busca «una amnistía preventiva, que es que la familia del señor Sánchez nunca podrá ser juzgada en España».

«La impunidad de la familia del señor Sánchez es lo que se intenta concretar en ese proyecto de ley orgánica», añadió, reprobando que los socialistas hayan optado por la fórmula de una proposición de ley y no de un proyecto de ley del Gobierno para «prescindir» en la tramitación de los informes de los órganos constitucionales.