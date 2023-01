El PP de Alberto Núñez Feijóo apuesta por candidatos a las elecciones municipales que esconden las siglas del partido para mostrar «centralidad» y atraer votos de aquellos descontentos con el PSOE o Ciudadanos, así como de la abstención. El aspirante popular a la Alcaldía de La Coruña, Miguel Lorenzo, y su homólogo para el Ayuntamiento de Sevilla, José Luis Sanz, son dos claros ejemplos de cómo las siglas del PP pasan a un segundo plano en esta precampaña.

Lorenzo, senador por La Coruña y miembro del PP gallego de Feijóo, presentó este miércoles su página web de candidato en la que las siglas del partido han sido relegadas a la parte más baja de la misma. «Con corazón, con liderazgo, contigo. Miguel Lorenzo. Somos mayoría», reza el eslogan de la apertura de la web principal junto a una fotografía del candidato con la mano en el pecho.

Cartel de Miguel Lorenzo, sin las siglas del PP.

Y ello va acompañado de la siguiente reseña: «Soy Miguel Lorenzo, un coruñés que vive, trabaja y disfruta esta hermosa ciudad desde hace más de 35 años. Y desde ahora, soy también el candidato a la Alcaldía». Y añade: «Mi carrera profesional se ha centrado en el mundo de la abogacía y esto me ha permitido entender cuestiones complejas y tener capacidad de diálogo y consenso para lograr soluciones a situaciones difíciles».

También el senador por Sevilla y ex alcalde de Tomares, José Luis Sanz, tiene carteles en redes sociales como candidato al Consistorio hispalense donde tampoco figuran las siglas del PP. De hecho, el propio Sanz presentó el pasado septiembre un think tank formado por «profesionales independientes que me va a asesorar con ideas y proyectos para cambiar Sevilla», manifestó.

📲 Tengo un número de WhatsApp donde me puedes contar lo que quieras: tus ideas, quejas, sugerencias, proyectos, problemas… Te escuchamos las 24 horas del día. 🗣 Quiero darle la palabra a los sevillanos. Es la única manera de enriquecer #UnProyectoLlamadoSevilla. 👇🏻 pic.twitter.com/rFE8B4TlVm — José Luis Sanz (@jlsanzalcalde) September 5, 2022

El candidato popular definió Estudio Sevilla como «un laboratorio de ideas sin siglas ni ideologías donde los sevillanos podrán trabajar por la ciudad». Y el color que usa este candidato para su cartelería no es el azul del PP, sino el rojo carmesí y el amarillo albero de la bandera de Sevilla.

«Autonomía»

En este contexto, fuentes de Génova consultadas por OKDIARIO admitieron que los candidatos a las elecciones municipales del próximo 28 de mayo van a tener «mucha autonomía a la hora de trabajar» en los preparativos de la carrera a las urnas.

Por su parte, el nuevo portavoz del Comité de Campaña del PP, el ex diputado vasco Borja Sémper, incidió este miércoles en «la necesidad de cambiar las cosas y ofrecer a los ciudadanos un proyecto de futuro» con un PP que sea «la referencia de la centralidad en nuestro país», declaró en El programa de Ana Rosa de Telecinco.

Cabe recordar también que ya el pasado 1 de enero, el propio Feijóo difundió un vídeo sin las siglas ni el logo del PP con el que quiso dar la bienvenida a 2023, que definió como el «año del cambio». El líder de la oposición se dirigió así a «una mayoría de españoles que estáis deseando un proyecto de unidad, sin etiquetas, que sume y que no enfrente, y que esté a la altura de un gran país». «Brindo porque este año la vida nos sonría y entre todos volvamos a ser capaces de construir el gran país que nos merecemos», enfatizó.