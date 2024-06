El PP exige a Sánchez elecciones tras perder el PSOE 2 millones de votos: «Aunque se resista, caerá»

El portavoz nacional y vicesecretario de Cultura del PP, Borja Sémper, ha exigido este lunes al jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, que dimita y convoque elecciones generales tras perder el PSOE dos millones de votos en los comicios europeos de este domingo. De lo contrario, Sémper le han lanzado una advertencia: «Aunque se resista, caerá».

Así se ha pronunciado el portavoz del PP en rueda de prensa en Génova tras la reunión del Comité de Dirección presidido por Alberto Núñez Feijóo y dedicado de manera casi monográfica a analizar los resultados de la noche electoral del 9J. Tras poner de relieve la «victoria clara, inapelable y aplastante» del PP, Sémper ha remarcado que «Sánchez ha perdido el plebiscito» que había planteado sobre su gestión, usando incluso a su mujer, Begoña Gómez, como reclamo electoral pese a su imputación por corrupción.

«Llegados a este punto, entendemos que Sánchez no tiene mayoría para seguir adelante. Si convocó elecciones el año pasado tras perder por 3,4 puntos las municipales, parece razonable que hoy -tras perder por 4 puntos anoche- convoque una rueda de prensa y nos anuncie nuevas elecciones generales», ha enfatizado Sémper.

«No estamos solo ante un fin de legislatura, una legislatura agotada, sino que estamos ante un fin de ciclo. Hay una alternativa moderada y centrada que se abre paso. El tiempo del PSOE se ha terminado y el de Sánchez también. Están en tiempo de descuento, su política y él han quedado sentenciados», ha subrayado Sémper.

De esta manera, ha asegurado que «con las cifras en la mano», la investidura de Pedro Sánchez que se produjo el pasado noviembre tras las anteriores elecciones generales no podría reeditarse. «Tras la moción de censura de las urnas, ahora sí tiene motivos reales para la reflexión: debe replantearse su situación y convocar ya elecciones generales», ha aseverado Sémper, en alusión a los cinco días libres que se tomó Sánchez para pensar la estrategia ante la investigación judicial de su mujer.

«Creemos que la salida de Sánchez se está cocinando a fuego lento, y creemos que aunque Sánchez se resista, caerá», ha asegurado. Junto a ello, ha calificado de «inmoral» lo que hizo la esposa del presidente del Gobierno «con conocimiento del señor Sánchez» y ha destacado que hoy sigue pendiente el volcado de los móviles del caso Koldo. También ha apuntado que Sánchez continúa sin mayoría suficiente para legislar en el Congreso y sin proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2015.

Rubalcaba

Además, el portavoz nacional del PP ha instado a Sánchez a «tomar nota de sus predecesores» y ha citado el caso de Alfredo Pérez Rubalcaba, que anunció tras las europeas de 2014 que dejaba el partido. «Aquella derrota frente al PP fue de 3 puntos, ahora ha sido cuatro», ha insistido Sémper, recordando que Rubalcaba dijo entonces que la responsabilidad de aquella derrota era «suya, suya y suya», como lo es ahora de Pedro Sánchez.

Preguntado sobre la posibilidad de que Sánchez evite convocar elecciones hasta 2027 y se aferre al poder, Sémper ha contestado que la tarea de su formación será «seguir conformando una alternativa» porque «cada vez que se abren las urnas, el PP crece».

Con todo, ha manifestado que con Sánchez no se pueden hacer proyecciones, porque tomará medidas «en función de sus intereses», no de los españoles, por lo que «cualquier cosa puede pasar», ha señalado. «Su motivación es únicamente personal», ha añadido el portavoz del PP, asegurando, no obstante, que los populares «estamos absolutamente prevenidos para cualquier escenario».

Vox y Alvise

En relación a la irrupción de la agrupación de electores ‘Se acabó la fiesta’ de Alvise Pérez, ex asesor de UPyD y Ciudadanos, Sémper ha expresado «máximo respeto» por quienes han elegido esta opción, si bien ha remarcado que el objetivo del PP pasa por convencer a los electores de dicha agrupación, a los de Vox y a los del PSOE de que «la opción de cambio es la que representa el PP». «Sabemos que hay muchos españoles que están hartos», ha apostillado.

No obstante, Sémper también ha querido indicar que quien más ha trabajado más para la opción de Alvise en esta campaña del 9J ha sido Sánchez, quien lo ha citado hasta 15 veces, ha precisado. «La guerra electoral es de Vox con ‘Se acabó la fiesta’. Nosotros seguimos creciendo por el centro. En esa centralidad está el PP, alejado del populismo. Para frenar posiciones extremistas, hace falta más PP y no el PSOE», ha declarado el vicesecretario. A diferencia de la relación con Vox en gobiernos autonómicos, fuentes de la dirección del PP no consideran a Alvise un interlocutor válido.

Sémper ha acusado a los socialistas de «alinearse con el extremismo y expulsar al voto moderado», argumentando que, en contraposición, el PP se hace fuerte en el centro. «Feijóo es experto en acoger este voto», ha remachado.