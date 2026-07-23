El PP denuncia que Zapatero «toma el pelo» a los españoles por no aclarar el origen de sus joyas

El Partido Popular se ha pronunciado en masa sobre la entrevista concedida por José Luis Rodríguez Zapatero a TVE este jueves. Ester Muñoz, portavoz del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, Miguel Tellado, secretario general del PP, e Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, han criticado las palabras del que fuera presidente del Gobierno entre 2004 y 2011, y la defensa a ultranza de su inocencia pese a estar imputado por seis delitos.

Ester Muñoz, en una comparecencia en el Congreso de los Diputados, ha acusado a Zapatero de «tomar el pelo» a los españoles al no aclarar «las dudas» sobre su papel en el rescate de Plus Ultra por parte del Gobierno, del que se desvincula, o a la hora de determinar el origen de las joyas halladas en su despacho. El objetivo del ex líder del PSOE, según Muñoz, ha sido «defenderse» tanto a sí mismo como al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, porque «sus futuros están ligados».

«Ha sido una auténtica tomadura de pelo, no ha respondido a ninguna de las preguntas, ha ido únicamente a defender su inocencia y la del presidente del Gobierno porque sus futuros están ligados. Si uno es culpable es porque el otro también hizo algo mal», ha declarado Muñoz en los pasillos del Congreso.

Ester Muñoz ha indicado que «había muchas incógnitas» y Zapatero «no ha respondido a ninguna». A su entender, no ha ofrecido explicaciones sobre las «preguntas que se hacían la mayoría de españoles». «No ha respondido de dónde son las joyas, ni el origen ni por qué no las tributó. No ha respondido por qué cobraba de empresarios que fueron rescatados en Plus Ultra», ha dicho, para añadir que también sigue sin explicar «por qué la empresa de sus hijas cobraba sin hacer los trabajos que hacía».

Ayuso denuncia el «régimen» de Sánchez

Isabel Díaz Ayuso, por su parte, ha asegurado que «el Gobierno opera a modo de régimen, utilizando los medios de comunicación, la mesa del Consejo de Ministros y todo el poder que tiene para que todos tengamos que creer siempre que a un socialista no se le puede juzgar ni acusar, y que quien ose hacerlo va a tener problemas».

En declaraciones tras acudir al Puesto de Mando Avanzado instalado en Cenicientos por el incendio de Almorox (Toledo), Ayuso subraya que Zapatero «en nombre de los españoles y de los intereses de nuestro país, ha estado haciendo negocios, ha estado haciendo relaciones, ha blanqueado la dictadura y, por tanto, mucho más allá de la cuestión judicial, que esa va en paralelo y que yo nunca voy a cuestionar, es la política», en relación con los negocios en Venezuela.

«No tiene un pase que haya sido tan mezquina la política internacional que ha hecho el Gobierno de Sánchez de la mano del señor Zapatero en estos años, abandonando por cierto los intereses de todos», ha zanjado la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Tellado señala al Gobierno

Por último, Miguel Tellado, secretario general del PP, en una entrevista en Telecinco, ha señalado a «todos los que se sientan en el Consejo de Ministros» como implicados en el tráfico de influencias presuntamente cometido por Zapatero, puesto que «la pregunta es sobre quién se ejercía esa influencia»: «¿Sobre Bolaños, María Jesús Montero, Ábalos o, directamente, sobre Pedro Sánchez?», ha añadido.

El dirigente popular ha recordado además que Rodríguez Zapatero es el primer ex presidente del Gobierno que está imputado y que ahora ha sido «su testaferro, su colaborador y su hombre de paja», en referencia a Julito Martínez, el que ha señalado el presunto tráfico de influencias.