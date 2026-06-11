El PP celebra que Sánchez asuma que P.S. es él: «Ya tiene su Kitchen, su Gürtel y su acrónimo»

El Partido Popular celebra que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asuma que P.S. es él: «Ya tiene su Kitchen, Gürtel y acrónimo; si quiere comparar su acrónimo con el de un presidente que ya cayó… adelante», señalan fuentes populares. «M. Rajoy ya salió del Gobierno, es momento de que salga P.S.», completan.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en su intervención durante la sesión de control al Gobierno, utilizó, para referirse a Sánchez, el acrónimo que, supuestamente, usaba Leire Díez y que se recoge en sus agendas: P.S.

En el PP reconocen que la formulación de la pregunta responde a una estrategia para que el presidente asumiera que es él y que intentara despejar el ataque comparándose con Mariano Rajoy. «Lo ha asumido, no hay más preguntas, señoría», celebran.

En los pasillos del Congreso de los Diputados, el núcleo duro de Feijóo insiste en el mismo mensaje que ya lanzó al comienzo del juicio de la trama Kitchen: «Ni Sánchez es Filesa, ni Feijóo es Gürtel», sin embargo, «el caso de Begoña Gómez, su hermano, Leire, Ábalos, Santos Cerdán… todo eso es suyo».

En esta línea dejan claro que con quien se compara Sánchez es con un equipo, un Gobierno y un presidente que «ya fue cesado por estas Cortes y fue él quien le sustituyó», evidencian.

«Si te empiezas a comparar con los que has hecho caer, tienes un problema», completan, porque «quien pretende llegar a La Moncloa es Feijóo, que nada tiene que ver». «Tu rival no es Rajoy, es Feijóo, ¿qué hay contra él?, nada», se preguntan.

«Hacer negocio del desgaste»

Los populares tampoco han dejado pasar la oportunidad de repartir cera también a los socios: de PNV a Junts, pasando por EH Bildu y ERC. Creen que, como dice Feijóo, a los socios tampoco les está viniendo bien «alargar esta basura».

«Vienen asqueados y la situación no va a mejorar», diagnostican. «Les esperan semanas de venir con la cabeza agachada porque solo se les va a preguntar por el último registro de la UCO o sobre las novedades del sumario de turno» y adelantan que la próxima semana «nos va a dejar un bonito álbum de fotos judicial».

Se refieren a la cita de la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, con el juez Peinado: «El lunes tendremos la foto saliendo de un taxi y metiéndose en los juzgados». El martes, la directora de la Guardia Civil tiene una cita con los senadores y el miércoles y el jueves, «veremos declarar por primera vez como imputado a un ex presidente del Gobierno que al parecer se ha metido a joyero», señalan con sorna.

No esperan novedades importantes «ni del caso Leire ni de los sobres del PSOE» y creen que «con lo calendarizado podemos seguir haciendo negocio del desgaste», la principal estrategia de los populares las últimas semanas.

En este contexto y a pesar de las voces que presionaron para que el PP presentara una moción de censura, reconocen que «tenemos todo el tiempo del mundo» porque, según las encuestas, «el bloque de Feijóo sigue subiendo y el que lidera Sánchez no para de caer».