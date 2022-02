El senador del Grupo Popular por Gran Canaria, Sergio Ramos, ha acusado directamente al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de prevaricación por el hacinamiento de los menas en los centros de acogida en las islEl senador del Grupo Popular por Gran Canaria, Sergio Ramos, ha acusado directamente al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de prevaricación por el hacinamiento de los menas en los centros de acogida en las islas Canarias. as Canarias. El PP acusa a Marlaska de esta situación y recuerda que “Escrivá ha admitido que la situación en Canarias está desbordada y que no se puede atender a más menores. ¿Esto no se podía saber? ¿A qué se ha dedicado el Gobierno en el último año?”.

Ramos subraya “la parte más dramática de la situación, los menores no acompañados”, y recuerda a la niña Nabody, “tumbada en el suelo del muelle de Arguineguín y que murió a los pocos días, o la patera que llegó a nuestras costas con 7 niños muertos”.

Sergio Ramos reprocha al ministro que su Gobierno haya convertido a Canarias “en un gran campamento de inmigrantes” y “haya abandonado las políticas para evitar las llegadas”. Lo cierto es que las cifras de los últimos años son reveladoras: 23.000 ilegales en el año 2020; 22.000 en 2021 y más de 3.000 llegadas en enero de 2022.

El informe del FRONTEX de hace dos años, además, emitido en febrero de 2020, alertaba al Gobierno de España de la llegada masiva de pateras. Pese a lo cual, Pedro Sánchez no ha dejado de permitir el hacinamiento y, mientras, ha incrementado su “foco mediático” a raíz del volcán de La Palma.

«Sánchez viajó, pero a Lanzarote»

“Es cierto que Sánchez viajó a otra isla que no era La Palma, viajó a Lanzarote en el verano de 2020 y de 2021, cuando el número de llegadas era ya insoportable. Lo hizo para encerrarse en un palacio real, con todos los gastos pagados y a tomar el sol. Ni una sola reunión para afrontar el asunto migratorio”, asegura Sergio Ramos.

Por otra parte, el senador por Gran Canaria recuerda el balance presentado por la Asociación Unificada de la Guardia Civil en Canarias, en el Parlamento de las islas. Lo hizo por el déficit de Guardias Civiles que se desprende ese documento. El PP reclama 1.000 agentes más y denuncia que sus embarcaciones están obsoletas, así como la carencia de patrones, marineros y mecánicos.

Además, la Asociación Unificada de la Guardia Civil en Canarias demandó al Ministerio del Interior “más coordinación y revisar los protocolos para el repunte de la inmigración, que consideran espesos, pero no han obtenido respuesta”.

Por último, Sergio Ramos reclama al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska que “convoque de forma urgente una Cumbre de alto nivel entre el Gobierno de España, el Gobierno de Canarias y la Unión Europea, para legislar en materia de inmigración”.