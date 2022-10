Podemos pide ampliar las bajas de maternidad y paternidad de los cuatro meses actuales a los seis; de hecho, ésta fue una de las condiciones que los morados pusieron al PSOE para aprobar los Presupuestos. Sin embargo, la líder podemita, Ione Belarra, en avanzado estado de gestación, ha comunicado a Moncloa que sólo se cogerá «unas semanas» de baja. Para no perder así el foco mediático y poder estar al frente de los procesos electorales de su partido de cara a las elecciones municipales y autonómicas de mayo del año que viene.

La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 dará a luz a su segundo hijo próximamente. Fue ella misma, a través de las redes sociales, la que anunció que estaba en embarazada el pasado mes de mayo. Una vez se recupere del parto y tras los primeros cuidados del neonato en su domicilio, su voluntad es la de reincorporarse «lo antes posible» a su puesto de trabajo. Así lo ha trasladado a su equipo y al propio presidente, Pedro Sánchez.

Lo normal, como la mayoría de padres, es que Ione Belarra aprovechase los cuatro meses de permiso que su organización ha defendido -incluso pidiendo ampliar- para acompañar al bebé en sus primeros meses de crecimiento antes de llevarlo a la guardería. Pero eso es incompatible con estar al frente de Podemos en un momento complicado y en el que, en caso de un mal resultado en las urnas municipales y autonómicas, alguien podría estar tentado de provocar su caída como líder.

Da la casualidad de que la nueva Ley de Familias en la que está trabajando el Congreso, para facilitar la conciliación familiar y el cuidado de los hijos, depende del ministerio que dirige Belarra. Este nuevo texto normativo, que la coalición socialcomunista pretende aprobar antes de que finalice la actual legislatura, debe incluir distintas medidas de apoyo al ámbito familiar.

De acuerdo con su programa electoral, al que no le han dado cumplimiento en su totalidad respecto a este tema en los tres años que llevan gobernando, Podemos pretendía aprobar ya el año pasado un cheque bebé de 1.200 euros y un aumento de los permisos de paternidad de los cuatro a los seis meses. Con retraso, el cheque bebé, se pondrá en marcha en enero del año que viene. Respecto a la ampliación de la baja por paternidad, y sobre lo que no da ejemplo la secretaria general del partido morado, de momento quedará en un cajón como idea no implementada.