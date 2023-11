La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) y el Sindicato Unificado de Policía (SUP) se han concentrado ante los juzgados de Barcelona, con motivo de la toma de declaración a varios policías de la autoridad procesados por el operativo del 1-O y para manifestar su rechazo a la Ley de Amnistía perpetrada por Junts y el PSOE a cambio de los votos necesarios para investir a Sánchez.

José Antonio Rodríguez (SUP) denuncia que es «una auténtica tropelía que los delincuentes estén amnistiados y los compañeros que únicamente hicieron defender el Estado de derecho estén sentado en el banquillo de los acusados. Hay dos procedimientos judiciales abiertos uno por la jornada del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, donde hay 45 compañeros encausados y otros por los 2019 [vejaciones a una detenida en octubre de 2019 durante los disturbios de Plaza Urquinaona, en Barcelona] y diez de esos compañeros hay se les toma declaración aquí, en estos, en estos juzgados y es por una denuncia que alguien que ha sido condenado ha estado en prisión. Les denuncio por torturas. Esto es el mundo al revés, es un sinsentido».

Víctor Cotoyal (Dignidad y Justicia) cree que esto «no ha pasado nunca en la historia de la democracia una situación similar. Estamos hablando que en el 2019 se apedrearon coches de la policía. Hubo tres agentes que tuvieron que ser incapacitados». Se trata de Iván Álvarez Faginas, que cuenta con secuelas en la visión y las vértebras y de Ángel Manuel Hernández, quien perdió fuerza en la mano y movilidad en el antebrazo. Ambos gallegos que contaban con poco más de 40 años en el momento de los disturbios. «Hemos pasado de la kale borroka a los CDR. Ha habido una transición, son las mismas estructuras, han utilizado las mismas estructuras para ahora, con los mismos fines».

Ana Vázquez, diputada del PP y funcionaria de la Escala Ejecutiva del Cuerpo Nacional de Policía, lo resume mejor que nadie: «Duele ver cómo tienen que entrar aquí a declarar ante una juez los que defendieron el orden constitucional, los que defendieron España, los que defendieron la unidad de España, la igualdad de todos los españoles. esta gente hoy se sienta aquí a dar explicaciones. Y los que les tiraron los adoquines a la cabeza, los que incendiaron los comercios, los que bloquearon las calles, los aeropuertos, las estaciones de tren, los que echaron fuera a más de 7000 empresas resulta que esos el lunes recibirán una ley de amnistía en el Congreso de los Diputados para que no sean condenados, para que no tengan ninguna pena a cambio de siete votos que necesita Sánchez».

Carlos Carrizosa (Cs) señala con acierto que «el independentismo se queja mucho de lawfare y de persecución judicial pero quienes están sufriendo persecución judicial son los policías que defendieron la democracia. Ellos están sufriendo esta persecución y además con dinero de asociaciones que se personan como acusación particular, pagados por el independentismo».

Alejandro Fernández (PP) recuerda que el lawfare es la negación del Estado de Derecho en España y eso es inadmisible. Yo tengo la convicción de que no lo van a tener tan sencillo para aplicar el acuerdo de ayer, porque el Estado de Derecho se va a defender y el Estado de Derecho no solo es Sánchez y España no es Sánchez. Lo que pasa es que el problema es la humillación y el tensionar las instituciones que acaba destrozando un país que nosotros».

«Para nosotros es humillante y es un insulto que nuestro trabajo quede olvidado, pero no solamente olvidado. Es que hay consecuencias y esto lo tenemos que recordar. Hay compañeros que han perdido sus condiciones psicofísicas por emplearse a fondo durante esos días. Le han causado lesiones que le han provocado una incapacidad permanente. En resumen, dejan de ser policía, dejan de ser guardias civiles por las lesiones que sufrieron esos días», concluyen.