La Policía Nacional detiene a dos jóvenes por llamar a saquear en nombre de Blocus en Fuengirola (Málaga)

La Policía Nacional ha detenido a dos jóvenes, uno de ellos menor de edad, integrantes del Blocus, durante la noche del sábado en Fuengirola (Málaga), en el momento en que se preparaban para cometer saqueos. Las autoridades han indicado que ambos detenidos participaban de forma activa en WhatsApp y Telegram, donde hacían llamamientos para realizar saqueos y robos en comercios tanto en Marbella como en Fuengirola.

Durante el fuerte despliegue de la Policía Nacional en todo el territorio español ante las convocatorias del grupo radical Blocus de saquear comercios en las ciudades del país, los agentes han detenido a varios menores vinculados a la organización. Durante el operativo en la tarde del sábado en Fuengirola (Málaga), los agentes han detenido a dos jóvenes, uno de ellos menor de edad, cuando se preparaban para cometer actos vandálicos y saquear.

El Cuerpo Policial, a través de una nota informativa, ha comunicado que los dos detenidos participaban de forma activa en aplicaciones de mensajería como WhatsApp o Telegram, donde realizaban los llamamientos a saquear o robar los comercios de Fuengirola o Marbella. Además, han indicado que el administrador del grupo es mayor de edad. Según los investigadores, este individuo organizaba la forma del saqueo y animaba a los demás miembros.

A los detenidos se les considera presuntos responsables de los delitos de conspiración para la comisión de desórdenes públicos, conspiración para llevar a cabo delitos contra el patrimonio y pertenencia a grupo organizado.

Ya son tres las detenciones que se han realizado en Andalucía vinculadas al grupo Blocus. Ayer en Málaga, la Brigada Provincial de Información arrestó a un joven de 20 años a quien se le acusa de difundir mensajes en redes que incitaban a usar armas, gasolina y piedras para asaltar comercios en la región. Hasta el momento, la Policía Nacional ha detenido al menos a siete jóvenes vinculados a Blocus en diferentes ciudades como Valencia, Bilbao, Málaga y Fuengirola.

Detenido en Valencia otro menor de Blocus

En horas de la mañana de este domingo, la Policía Nacional ha detenido a un tercer miembro de Blocus en Valencia. El detenido es un menor de 16 años acusado de ser el responsable de la difusión inicial en redes sociales de los carteles donde se animaba a otros jóvenes a sumarse a Blocus Valencia a través de un código QR.

Al menor se le imputan los delitos de conspiración para la comisión de desórdenes públicos, conspiración para llevar a cabo delitos contra el patrimonio y pertenencia a grupo organizado. Con la detención de este menor, se llega al cuarto arresto en tres días en la provincia de Valencia.