Las concentraciones de Blocus transcurren sin incidentes en Madrid y Barcelona tras el despliegue policial y la detención de sus líderes

Las concentraciones convocadas por el grupo radical de Blocus para este sábado a través de las redes sociales no han alterado la tranquilidad en Madrid ni en Barcelona tras la detención de sus líderes y el fuerte despliegue policial que ha permitido identificar a al menos 1000 jóvenes sospechosos. Estas medidas llegan tras los disturbios generados en la Ciudad Condal el pasado 24 de octubre, que se saldaron con 133 detenidos y varios comercios saqueados.

En los comercios de las calles del centro de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España, desde el pasado viernes se han protegido las ventanas y puertas ante la convocatoria del grupo radical Blocus, que a través de grupos en las redes sociales ha convocado a nuevos disturbios como los del pasado sábado en Barcelona. Evocando a las revueltas de Francia, los radicales de esta plataforma han hecho un llamado para que los jóvenes vayan a saquear tiendas de lujo vestidos de negro con máscaras de Halloween, aprovechando la coincidencia con la fecha.

Ante la convocatoria, las autoridades han desplegado un fuerte dispositivo de seguridad para evitar una noche de saqueos masivos como la del pasado sábado 24 de octubre en Barcelona, que dejó un saldo de al menos 133 detenidos, en su mayoría menores de edad, y un total de 23 comercios saqueados o vandalizados.

En Madrid se han desplegado entre la Puerta del Sol y la Plaza de España unos 1700 agentes de la Policía Municipal que trabajan en coordinación con la Policía Nacional, sumando 200 agentes antidisturbios repartidos entre cuatro y cinco grupos de la Unidad de Intervención Policial (UIP). En Barcelona se declaró un dispositivo de máxima alerta con más de 300 agentes entre Mossos d’Esquadra y Guardia Urbana, cuyo objetivo ha sido perimetrar la Plaza Cataluña, La Ramba, entre otros puntos calientes del centro.

Estos dispositivos han evitado que las dos ciudades sufran el caos de los saqueos, a lo que se suman las detenciones de algunos integrantes de la organización y el anuncio del dictamen del Juzgado de Instrucción número 2 de Torrent de decretar la prisión provisional para el líder del grupo.

La magistrada de guardia ha decretado el ingreso en prisión provisional y sin fianza del presunto cabecilla del grupo conocido como Blocus este sábado. Esta prisión provisional será de carácter comunicado, con la única excepción del acceso a los ordenadores o cualquier otro tipo de dispositivo en el centro penitenciario que le permita acceder a redes sociales de cualquier clase.

Al detenido se le acusa de los delitos de organización criminal destinada a la incitación para cometer desórdenes públicos, robos con fuerza en comercios y daños, sin perjuicio de una ulterior calificación jurídica. Tras publicar en redes sociales un comunicado de la organización amenazando con nuevos disturbios violentos y pillajes para este fin de semana en diferentes capitales españolas, la Guardia Civil procedió a su detención el pasado viernes.

Por otro lado, un juzgado de Catarroja (Valencia) ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para un detenido en Alfafar (Valencia) por su supuesta integración o relación con el grupo o movimiento denominado Blocus, y la plaza 3 de la sección de menores del Tribunal de Instancia de Barcelona ha decretado el internamiento en régimen cerrado para el menor de 17 años detenido en Sant Sadurní d’Anoia (Barcelona) por su presunta vinculación con los disturbios del sábado pasado en el centro de Barcelona.