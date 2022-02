Podemos no sólo quiere recuperar el Impuesto sobre Patrimonio en Madrid y multiplicarlo por diez. Además, pretende arrebatar la práctica totalidad de la capacidad de las comunidades autónomas para bajar impuestos como el IRPF. La vía es la retirada de las deducciones del Impuesto de la Renta.

Podemos sigue buscando fórmulas para subir los impuestos.

Y, en este caso, el IRPF. Una proposición no de ley presentada por este partido en el Congreso ha reclamado una subida generalizada de impuestos para todos los españoles. Eso sí, ese plan pasa por la retirada de bonificaciones y de deducciones autonómicas en impuestos como el de Patrimonio o el IRPF. Y eso significa que quienes más sentirán el zarpazo de esa subida de impuestos serán los madrileños. Y es que ellos eran los españoles más beneficiados por las deducciones.

La proposición no de ley del partido de Ione Belarra e Irene Montero exige a su propio Gobierno “acercar la tarifa de la base imponible del ahorro en el IRPF a la tarifa de la base imponible general”. O, dicho de otro modo, subir los impuestos a todos los ahorradores. Y también exige, “en aras de poder realizar una mejor evaluación de los efectos de los beneficios fiscales”, imponer “con carácter anual un informe de ejecución de los mismos, asimilable al de ejecución del gasto público, recogiendo las categorías contenidas en la memoria de beneficios fiscales de los Presupuestos Generales del Estado”.

La finalidad de este estudio es la de eliminar las deducciones que, según su valoración, no tengan sentido o beneficien a todos los que rebasen la renta media: “Este ejercicio de transparencia contribuiría al estudio de los beneficios fiscales sobre la progresividad”. Todo incentivo fiscal aplicado por los contribuyentes que superen la renta media, por definición, minora la progresividad. Y en España el PIB per capita medio no llega a los 25.000 euros. Es decir, que para todos los que superen las rentas medias, el plan de Belarra pasa por retirarles deducciones fiscales en el IRPF.

Impuesto de Sociedades

Podemos reclama, además, modificar “el Impuesto de Sociedades para corregir la erosión de la base imponible que este impuesto ha sufrido en la última década, de forma que los grandes grupos empresariales dejen de utilizar los mecanismos de elusión actualmente a su alcance para reducir la tributación”. El objetivo, según el partido morado, pasa por hacer que “las pymes paguen un poco menos de impuestos y las grandes corporaciones paguen tipos efectivos similares a los que pagan las pymes situando un mínimo efectivo del 15% establecido sobre el beneficio neto”.

Podemos aclara que “de cara a ayudar a los consumidores vulnerables en el proceso de transición energética y hasta que esta se complete, establecer en el Impuesto de Sociedades un incremento de 10 puntos porcentuales en el tipo impositivo de las empresas eléctricas cuyo volumen de facturación sea superior a 10 mil millones (periodo de cinco años, prorrogable por otros de duración similar)”.

La parte de mayor impacto de esta reforma a efectos de los bolsillos de los trabajadores será la que afecte a las deducciones en el IRPF. Y allí, Podemos exige “reorganizar los beneficios fiscales para que se asegure un carácter progresivo del Sistema Fiscal”. Además, y por si fuera poco, los morados exigen a Sánchez otra subida de impuestos verdes: “Mejorar nuestra fiscalidad ambiental reforzando el principio de “quien contamina paga”, haciendo un mayor hincapié en la producción y no en el consumo, evitando que cualquier impuesto verde afecte al bolsillo de la gente trabajadora”.

Y, como colofón, y ya ha publicado OKDIARIO, quiere multiplicar por diez el Impuesto sobre el Patrimonio y exigir a todas las comunidades, con Madrid a la cabeza, la recuperación de ese Impuesto del Patrimonio.