Podemos sigue en su línea de distorsionar y difamar la historia de España. Su nuevo paso exige a Sánchez que España pida perdón por la esclavitud y que se enseñe a los niños en los colegios una historia de una España ultraesclavista. El Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos, En Comú Podem y Galicia en Común acaba de registrar en el Congreso de los Diputados un texto para reclamar a Sánchez el inicio de todo un revisionismo histórico, pero, ahora, mucho más allá de la Segunda República y la Guerra Civil.

Los morados han presentado su texto bajo la forma de proposición no de ley de “memoria histórica sobre la esclavitud y su relación con España y de medidas de reparación”, para su debate en la Comisión de Política Territorial. Y allí pretenden que España asuma un papel central en la esclavitud y que pida perdón.

Podemos afirma que, “para conmemorar la memoria de las víctimas [de la esclavitud], la Asamblea General de la ONU, en su resolución 62/122 del 17 de diciembre de 2007, declaró el 25 de marzo Día Internacional de Recuerdo de las Víctimas de la Esclavitud y la Trata Trasatlántica de Esclavos”. En dicha resolución se pedía la puesta en marcha de un programa de divulgación destinado a “las instituciones educativas, la sociedad civil y otras organizaciones, con el objetivo de educar a las futuras generaciones sobre las causas, consecuencias y lecciones del comercio transatlántico de esclavos, y para comunicar los peligros del racismo y sus prejuicios”.

El partido de Ione Belarra recuerda igualmente que “en 1997, la Unesco había fijado el 23 de agosto como el Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su abolición, conmemorando el aniversario de la insurrección, en 1791, de los hombres y mujeres sometidos a la esclavitud en Saint-Domingue, la parte occidental de la isla de La Española y que, al proclamar su independencia, recuperó su nombre amerindio original: Haití”.

Podemos no oculta su deseo de apuntar a España como eje de la esclavitud histórica y asegura que nuestro país “nunca ha conmemorado ninguna de esas dos fechas ni se ha sentido directamente interpelada a poner de manifiesto su papel en esta historia. Pero en la historia de España, de hecho, tanto la institución de la esclavitud como la participación de comerciantes españoles en el tráfico transatlántico de personas esclavizadas fueron fenómenos amplios, reales y extendidos”, afirman los morados.

Podemos añade que, “según señalan los directores de la base de datos Slave Voyages, Alex Borucki, David Eltis y David Wheat, en su artículo Atlantic History and the Slave Trade to Spanish America, España ostenta el cuarto puesto de las potencias esclavistas del mundo, no muy lejos del tercer lugar, que le corresponde a Francia”. La formación de Belarra asegura que “el comercio directo de esclavos entre África y América nace y muere con expediciones vinculadas a la historia de Castilla y, posteriormente, a la de España. Los primeros viajes directos entre el continente africano y el americano de buques con cautivos africanos arrancaron en 1518, cuando el recién coronado Carlos I de Castilla otorgó una licencia a Laurent de Gouvenod para transportar 4.000 cautivos a las posesiones castellanas en el Nuevo Mundo”.

Y, según esas explicaciones, “a partir de entonces y durante casi 350 años llegaron muchas africanas y africanos esclavizados, hombres, mujeres, niños y niñas, a las posesiones castellanas (luego españolas) en América”.

El documento de Podemos prosigue y señala que “un capítulo adicional, al que también merece la pena prestar atención, es la propia presencia de personas esclavizadas en la España peninsular o en los archipiélagos canario y balear”. Porque, “las estimaciones propuestas por el historiador Alessandro Stella, hace más de veinte años, hablan de un total de dos millones de personas esclavizadas en la Península Ibérica desde 1450 y hasta el final de la esclavitud”. Y afirma que “España fue el último país europeo en abolir la esclavitud en sus colonias americanas”.

Por todo ello, Podemos considera que “los países de nuestro entorno con un pasado similar en cuanto a la responsabilidad en la trata de esclavos hace años que llevan a cabo iniciativas para divulgar esta lamentable parte de su historia y conmemorar a las víctimas”. En España, añade el partido de Belarra, “en cambio, aún se mantienen los nombres de distinguidos esclavistas y antiabolicionistas en los callejeros de distintas ciudades”.

Y, en base a esta argumentación, Podemos exige a su propio Gobierno comandado por Pedro Sánchez que “conmemore cada 23 de agosto el Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su abolición establecido por la Unesco” y que lleve “a cabo actos de reconocimiento en colaboración con las comunidades autónomas y las administraciones competentes”.

También le exige que busque “las fórmulas adecuadas, en coordinación con las comunidades autónomas y los Ayuntamientos, para la promoción de iniciativas y medidas en materia de memoria histórica que visibilicen el papel de España en la historia de la esclavitud transatlántica y recuerden a sus víctimas; entre ellas, la incorporación del conocimiento sobre la esclavitud y el comercio de esclavos en el currículo educativo y las repercusiones de ambos fenómenos como una de las fuentes del racismo en el mundo contemporáneo”.