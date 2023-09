El pisazo de 1,3 millones de Marlaska lo rehabilitó un fondo de inversión de los que demoniza Podemos

La vivienda de lujo de 1,3 millones que declara el ministro del Interior en funciones y diputado del PSOE por Cádiz, Fernando Grande-Marlaska, tal y como ha revelado en exclusiva OKDIARIO, forma parte de una finca que fue rehabilitado para esta promoción de pisos «ultramodernos» por parte de un fondo de inversión de los que demoniza Podemos.

Los socios del PSOE y de Marlaska en el Gobierno de coalición califican a estas entidades como «fondos buitre». «Hoy ganan la ciudadanía y pierden los fondos buitre, la banca y los especuladores que han estado a sus anchas jugando con la vida de la gente. Las casas son para vivir, no para especular», manifestó el pasado abril la secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, tras acordar con los socialistas la ley de vivienda.

«El problema de la vivienda en España no es la ocupación; es el precio de los alquileres, la especulación y que los fondos buitre son el principal casero», afirmó por su parte Pablo Iglesias, ex líder de Podemos, en el Congreso de los Diputados en el año 2020, siendo vicepresidente segundo del Gobierno. «Los grandes propietarios en España son los fondos buitres», dijo también Iglesias, acusando a estas sociedades de sólo beneficiarse ellas con los alquileres y no generar «ni empleo, ni estructuras económicas, ni consumo».

La finca donde Marlaska cuenta con una vivienda de lujo desde el 31 de julio de 2020 se trata de un edificio del año 1956 sobre una superficie de 1.782 metros cuadrados, según la Dirección General del Catastro. Este inmueble fue vendido en 2015 por el Ministerio de Hacienda al fondo estadounidense Green Oak, que ofreció la puja más alta en la subasta pública y que rehabilitó la parcela con la construcción de viviendas de alto standing.

En su caso, el piso de lujo que recoge Marlaska en su última declaración de bienes y rentas, de obligado cumplimiento tras convertirse el pasado 23J en diputado del PSOE por Cádiz, tiene una «superficie construida con repercusión de zonas comunes de 192,85 metros cuadrados, siendo su superficie útil aproximada de 116,98 metros cuadrados», refleja la información obrante en el Registro de la Propiedad a la que ha tenido acceso este periódico. Su valor de mercado oscila los 1,3 millones de euros, según distintas plataformas inmobiliarias.

En concreto, la vivienda «se distribuye en hall, salón comedor y cocina, un cuarto de aseo, distribuidor, dormitorio principal con baño incorporado, un segundo dormitorio con baño incorporado y un tercer dormitorio con baño incorporado». Además, dispone de un trastero de 6,6 metros cuadrados. La finca, de obra «ultramoderna», tiene también una piscina comunitaria en la azotea, una terraza solarium con impresionantes vistas panorámicas de Madrid y un «servicio gratuito de bicicletas eléctricas BMW con almacenamiento», según consta en un anuncio del residencial. La vivienda goza de «calefacción por suelo radiante fría y caliente» y un «sistema domótico controlado por teléfono móvil».

En la citada declaración de bienes, Marlaska señala que tiene sobre la vivienda un «derecho ganancial» y que suscribió para su compra una hipoteca por importe de 150.000 euros, de la que todavía le resta un saldo pendiente de 91.000 a fecha del pasado 14 de agosto.

Otra vivienda

Fernando Grande-Marlaska, que está casado con Gorka Arotz, indica además que posee en régimen de gananciales otra vivienda en el pueblo madrileño de Santa María de la Alameda, en la Sierra de Guadarrama. De esta propiedad, sí dio cuenta el ministro socialista en su anterior declaración de bienes, la presentada en marzo de 2020 tras cesar como diputado por Cádiz (junto a la mayoría de ministros) y que remitía a la formalizada al inicio de la XIV legislatura con fecha de 26 de noviembre de 2019.

En esa declaración, el ministro reflejó que tenía 404.000 euros en una cuenta corriente en La Caixa, donde se incluía «la venta del domicilio habitual en el ejercicio de 2018 a reinvertir antes de octubre del ejercicio de 2020». Ahora, la cuenta corriente se ha reducido a 10.000 euros tras la compra de la vivienda en la zona noble de Malasaña, a la altura de Fuencarral.

Residencia oficial

Además, se da la circunstancia de que Marlaska viene utilizando la residencia oficial del Ministerio del Interior tras acceder al cargo en junio de 2018, si bien el Gobierno ha declinado informar al Congreso de los Diputados del importe al que ascienden los gastos del uso de dicha vivienda del Estado (electricidad, limpieza…) que el ministro utiliza por «motivos de seguridad». El Ejecutivo contestó el pasado noviembre a una pregunta parlamentaria escrita de Pablo Cambronero, entonces diputado del Grupo Mixto y ex portavoz de Interior de Ciudadanos, que «en el mismo edificio que alberga la vivienda se ubican diferentes dependencias del Ministerio, razón por la cual no es posible desagregar el coste individualizado de cada espacio».