El Gobierno ha pactado con Esquerra Republicana (ERC) y Bildu la rebaja a los 59 ó 60 años de la edad de jubilación de los Mossos d’Esquadra y la Policía Foral de Navarra. Lo harán con todo el sueldo y excluyendo a la Policía. La respuesta a los agentes nacionales es rotunda: “Para los miembros de la Administración General del Estado es innegociable” la jubilación a los 60 años en esas condiciones.

Tanto los sindicatos de los Mossos como de la Policía Foral llevaban haciendo esta reivindicación desde hace años. Y ahora han conseguido ya el compromiso del Gobierno. Los agentes de la Policía Nacional, igual: también han reivindicado este régimen en innumerables ocasiones. Pero el trato será el contrario.

La fórmula para rebajar la edad ordinaria exigida para el acceso a la pensión de jubilación de Mossos y Forales está definida: se reducirá esa edad «en un periodo equivalente al que resulte de aplicar el coeficiente reductor del 0,20 a los años completos trabajados» como miembro de los Mossos o de la Policía Foral.

Para la Policía Nacional, la fórmula actual es muy distinta: se puede pasar antes de la edad de jubilación a lo que se denomina como segunda actividad, pero esa fórmula conlleva una rebaja del sueldo y, por lo tanto, de la pensión de jubilación, cosa que no ocurre con la fórmula pactada con ERC y Bildu. De este modo, no sólo la equiparación salarial de la Policía y Guardia Civil prometida por el Gobierno ha quedado limitada: sólo lo ha sido en parte y no de forma plena. Es que, además, las diferencias de trato con respecto a los Mossos d’Esquadra crecerán. Porque mientras Pedro Sánchez sigue negándose a equiparar por completo el sueldo de los agentes nacionales con el de los autonómicos, Sánchez mejora ahora el acceso a la jubilación.

Mejoras para los Mossos

No se trata de la única diferencia que ha crecido bajo el mandato de Sánchez. Hay que recordar que la partida de pago a los Mossos procede de los Presupuestos Generales del Estado. Y Quim Torra ya decidió durante su mandato, y con Pedro Sánchez en La Moncloa, mejorar las condiciones y pagos de los Mossos por medio de jubilaciones anticipadas.

Ese gasto se planteó desde el primer momento como un cargo a los Presupuestos Generales del Estados por dos vías: la primera, porque los sueldos de los agentes autonómicos se pagan con cargo al Ministerio del Interior; y la segunda, porque, aunque los complementos los pague Cataluña, sus cuentas están bajo asistencia nacional y todo exceso de gasto es cubierto desde el sistema de financiación nacional. Y Cataluña sigue sumergida en déficit, por lo que todo incremento de gasto es cubierto con deuda desde las arcas nacionales. Ahora ese gasto, ni siquiera se disimula: pasa al sistema nacional con el nuevo pacto con ERC y Bildu.

La respuesta a la Policía Nacional para negarle esta jubilación ha aludido a su condición de miembros de la Administración General del Estado. Según el Gobierno, al ser funcionarios nacionales, no pueden optar a este pacto. “Es innegociable”, han contestado a los sindicatos de Policía Nacional.

Entre las mejoras que igualmente se pactaron para los Mossos en época de Torra, se encontraba también la ampliación a 68 del cupo de horas disponibles para asuntos personales, un aumento de los pagos compensatorios por nocturnidad y festivos, y el ascenso de los cuerpos base de los Mossos para acercarlos a los sueldos de los cuerpos especiales de la Generalitat.

La Policía Nacional y Guardia Civil, sin embargo, no ha contado con esas mejoras, algo que seguirá separando las condiciones de unos y otros cuerpos pese a las promesas realizadas por el Gobierno de Pedro Sánchez a los agentes nacionales.

Sánchez, de hecho, ha vendido la equiparación salarial de la Policía y la Guardia Civil como un gran logro. Pero, lo cierto es que el acuerdo para lograrlo fue cerrado por el último Gobierno del PP. Y, además, la equiparación de sus remuneraciones con el resto de cuerpos policiales no es una igualación completa ni mucho menos: ni los complementos, ni las pagas extra, ni las asistencias a juicios, ni las condiciones de jubilación se igualan con los policías autonómicos.