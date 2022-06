Pau Guix: «El nacionalismo es como la peste, siempre está al acecho»

El nacionalismo es el mal (Ediciones Hildy) recoge los artículos publicados por el ensayista Pau Guix entre 2018 y 2022 en el periódico digital elCatalan.es así como en diversos libros colectivos sobre el nacionalismo. Son textos en los que el autor, retomando el discurso de su anterior libro El hijo de la africana, analiza en profundidad la situación actual en una Cataluña rota por el nacionalismo y las terribles consecuencias económicas, culturales y sociales que destrozado el tejido social de la región.

Pregunta: ¿El título del libro es una frase que dijo usted en la TVE catalana. ¿Fue algo premeditado o un desahogo en ese momento?

R: TVE en Cataluña es peor que TV3 y aquello fue un desahogo. Decir que el nacionalismo es el mal me salió de dentro, estaba rodeado de gente con lazos amarillos. Los que lo hemos vivido 40 años en Cataluña hemos sufrido un apartheid y las familias se han roto y las empresas han huido. Ha acabado con tantas cosas… El nivel de destrucción es tal que queda claro que el nacionalismo es el mal, evidentemente.

P: ¿A usted le han echado de su tierra?

R: Bueno, es que te tienes que ir. Hay un aborregamiento masivo y tenemos que tolerar a los intolerantes. Es increíble. ¿Qué tipo de tolerancia es esa? Hay cosas que te definen éticamente. El nacionalismo nos considera a los que no pensamos como ellos como una raza inferior y que no deberíamos tener los mismos derechos. Es la paradoja de Popper en la que los tolerantes debemos tolerar a intolerantes.

P: Usted es de izquierdas y fue la izquierda españolista la primera en ver venir al nacionalismo con la llegada de Pujol. Usted también formó parte de Cs. ¿Qué queda ahora para la gente de izquierdas que quiera vivir en Cataluña y no tragar con el dogma nacionalista?

R: Estamos en una situación grave. Hay mucha fragmentación del constitucionalismo en pequeños partidos y esto puede suponer que no entren a gobernar en ayuntamientos. Pueden desaparecer partidos y quedar uno o ninguno. Realmente el nacionalismo es hegemónico porque cubre desde la extrema izquierda a la extrema derecha en Cataluña. El constitucionalismo no puede resistir en Cataluña sólo con votos de derechas porque así jamás se va a poder normalizar la situación. El PSC, como partido de izquierdas, está defendiendo lo mismo que los nacionalistas, y que se dedique a la construcción nacional de Cataluña junto con ERC es muy grave.

P: Abascal pide un 155 en Cataluña por no aplicar e 25 % de español que pide el Tribunal Supremo. La situación del castellano es alarmante en las aulas, casi ni existe. Las familias que se revelan son héroes.

R: El problema es que hay mucha desafección. La lengua catalana es un instrumento político y nos resulta antipática incluso para los catalanoparlantes como yo, pero nos sentimos abandonados. Si tuviéramos un Gobierno de la nación fiel a la nación y a los ciudadanos españoles, se podría reaccionar. En Cataluña no se cumplen las leyes ni las sentencias, por tanto, no es democracia lo que se vive en Cataluña.

P: ¿Qué le ha quitado a usted el nacionalismo?

R: Me ha costado cosas, sí. Hay familias que se han ido a otra ciudad para educar a sus hijos en libertad. Hay una chica de Vox que se tuvo que ir de Sabadell a Andalucía para abrir su tienda por miedo, porque por no ser independentista no le alquilaban un local en Barcelona. Hay otro amigo que le vandalizaron su coche como a Alejandro Fernández…

P: ¿Qué te parece que Feijóo hable de nacionalidad catalana?

R: A mí me produce repulsa. Tiene que abandonar el acercamiento al nacionalismo. Feijóo tiene que entender que el pujolismo de los 80 no se puede repetir. Es inteligente para rectificar pero tiene que saber que al nacionalismo ni agua. Hay lenguas regionales en España y hay que protegerlas, pero eso no puede excluir a la lengua común, que es la de la nación. No pasa eso en ningún país del mundo.

P: ¿En qué momento del proceso de nacionalismo nos encontramos? ¿Van de farol los que gobiernan ahora [como dijo Clara Ponsatí] o lo van a volver a intentar?

R: Lo volverán a hacer, se están rearmando. Lo de los Pujol no tiene nombre, no hay precedente. Siete hijos imputados por corrupción, es difícil de encontrar otro precedente. Tenían todo, pero les faltó una generación. Pero lo volverán a hacer. Si ven cesiones de la nación española, lo volverán a hacer. Es como la peste. El nacionalismo es como la peste, siempre está ahí, al acecho. No les importa fracasar 50 veces, lo que quieren es triunfar una. El problema catalán es común a todos los españoles. Y hay que combatirlo. Es un problema común de todos los españoles.