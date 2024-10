Patricio Lons sobre las independencias en América: «Los indios lucharon del lado de los españoles»

Patricio Lons (Buenos Aires, 1960) es un periodista, historiador e hispanista argentino que ha dedicado su vida a la investigación histórica y a la lucha contra la leyenda negra española. Junto a Marcelo Gullo es uno de los estudiosos de la hispanidad más importantes del mundo y toda su experiencia la difunde a través de distintos canales propios en redes sociales. Lons, que este martes dará un conferencia en Madrid a las 19.30 h en el Círculo Cultural Nuestra Señora de los Dolores (C/ Julián Camarillo 10, OF. 121), se ha convertido en un fenómeno viral tras el éxito de su canal Historia con Patricio Lons.

OKDIARIO le entrevista tras el Día de la Hispanidad, una comunidad que nació bajo la influencia del Imperio Español y que prosperó durante los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX hasta la independencia de las distintas provincias españolas en América. Lons afirma que durante la época imperial la relación entre indios, criollos y europeos era estable y que los distintos pueblos indígenas fueron dotados de todo tipo de derechos que posteriormente perdieron con las constituciones republicanas. Inclusive asegura que las primeras repúblicas aniquilaron a muchos indios por, entre otras cosas, oponerse al nuevo orden establecido y apoyar al bando realista.

P.- ¿Cómo has visto el sentimiento de hispanidad aquí en España?

R.- España tiene un valor en sí mismo histórico, geográfico, religioso, económico y militar. Por lo tanto, todos los otros poderes que quieren esta agenda rara (agenda 2030) para los próximos años quieren destruir a España. Entonces, para eso hay que hablar mal, permanentemente mal. Pero veo que a pesar de que esa mentira se mantiene fuerte, las resistencias son cada vez más grandes. Noto que hay un sentimiento patriótico que está oculto. Es decir, me dijeron que había una encuesta que decía que solo el 20% de los españoles eran patriotas. Habrá que ver cómo se hizo la pregunta, porque las preguntas pueden ser capciosas. Y segundo, habrá que ver cuántos tuvieron temor de contestar porque no saben con quién estaban hablando. Yo creo que hay muchos más patriotas en España de lo que España cree. Creo que el español es mucho más fuerte de lo que él es consciente. Y por supuesto que en América hay un resurgir de la Hispanidad que ya es imparable. El día 12 el presidente de la Nación Argentina emitió un video en defensa del descubrimiento de América.

P.- Con el kirchnerismo no pasaba…

R.- No. Para ellos sus preocupaciones eran otras. Sobre todo desde sus propios bolsillos a sus propias mentiras. No sé cómo va a resultar nuestro gobierno, lo veremos dentro de tres años pero en principio por lo menos se ha cambiado el discurso mentiroso de leyenda negra. Y bueno, vemos que ahora se pueden decir estas cosas. El día 12, en la ciudad de Luján, el alcalde, que es muy hispanista, Leonardo Botto, hizo una ceremonia muy linda con recreacionismo de todo lo que fue el paso de España por Luján e hizo tres banderas. La Austracista, que es la Cruz de Borgoña, la de la Santa Sede y la bandera argentina que es borbónica por cierto. Los colores de la bandera argentina vienen de la orden de Carlos Tercero. Y eso viene de la Inmaculada Concepción. Y eso viene el milagro de Empel.

P.- Y no como nos enseñaron a nosotros en el colegio, que nos decían que tenía que ver con el cielo… O sea, el catolicismo es médula espinal de la idea de hispanidad ¿no?

R.- Una vez me pasó algo muy curioso. Vino a mi casa a visitarme un sacerdote mexicano. Era 90% de indio e hizo un documental de la Iglesia de México y había una que me llamó mucho la atención. Digo qué bonita padre esta, ¿en qué ciudad está? Dice «está en un pueblo de 5000 habitantes y le dijo como un pueblo de 5000 habitantes iba a tener semejante iglesia. Y me dijo tienes que entender que mis ancestros se convertían en masa porque era la libertad. Nos estamos liberando de la tiranía de los aztecas. Las mujeres no tenían que entregar más a sus hijas para sacrificios humanos. La mujer dejaba de ser animal de tiro cuando había que cargar cosas y traía 20 mujeres. No había buey, no había mula, no había rueda. Y si España cambió todo, entonces teníamos un dios malo, quetzalcoatl. De golpe aparece un Dios, un Jesús que era un Dios bueno, que además tiene mamá y la mamá es importante. ¿Cómo no se iban a convertir?» me dice. «Y nos cambió la vida para bien», me contaba. No es que nos impusieron nada a punta de pistola, Eso no existió.

P.- ¿Por qué tardamos 500 años en en saberlo?

R.- Durante los 300 años del Imperio español en América no había duda de lo que la gente era. Acordate que las independencias fueron organizadas por intereses británicos, por un lado, y las burguesías comerciantes y contrabandistas en las capitales de Hispanoamérica.

P.- Y un declive del poder de los Borbones con Carlos IV asediado por la Revolución Francesa, y un debilitamiento de los resortes del poder español.

R.- Pero a pesar de que siempre se ha dicho eso, yo lo que he notado primero, por ejemplo, se decía que los americanos no llegan al poder. Y vos tomás la Revolución de mayo de 1810 en Buenos Aires, cuando se expulsa al virrey y todos los revolucionarios, casi todos, tenían cargos públicos durante el gobierno virreinal. Belgrano manejaba la economía, otro era regidor, otro manejaba el cabildo eclesiástico, otro militar. ¿Vos decís dónde es que no tenían acceso? Tenían pleno acceso. De hecho, había americanos que tenían acceso al poder en España. Acordate que hubo un Moctezuma que fue virrey de Navarra, otro Moctezuma que creó la Guardia Civil.

P.- El Duque de Ahumada dices…

R.- Exactamente. Y el otro día conocí al duque de Moctezuma aquí en Cartagena. Y me decía ‘mira, los Moctezuma tuvimos que escapar de México a causa de la República. No de España. La República nos expulsó’. Entonces, hay una serie de mitos que nos han llevado a creer una historia diferente. Y además, te acordarás que Perón tenía una frase que decía el órgano más sensible del hombre es el bolsillo. Yo siempre digo: vean cómo era la economía del Imperio español. En América se acuñaba la moneda más poderosa del mundo, que era el 50% del circulante mundial, e Hispanoamérica manejaba todo el comercio con Asia

P.- El Real de a ocho. Esa moneda llegaba desde Tierra del Fuego hasta…

R.- Yo la encontré hasta en el Quebec, en el Canadá francés, y después llegaba hasta Filipinas, China, India, Corea y en África.

P.- ¿En esa época un español podía ir nada más y nada menos que a China y podía comerciar con el Real de a ocho?

R.- Exactamente. Y es más, los chinos, cuando de Europa les querían comprar algo decían ‘¿pero me vas a pagar con moneda de plata española? No, yo te quiero pagar con papelitos. No, no consigue moneda de plata española y yo te vendo’. Todo eso se pierde con la independencia. Pasamos a tener veinte monedas devaluadas constantemente.

P.- ¿Fue un error o fue algo inevitable la independencia?

R.- Fue una maniobra. Cuando se producen distintas invasiones inglesas, holandesas, francesas, alguna rusa dentro de lo que era el imperio español en América, la gente luchaba al grito de viva el rey. Y es más, cuando los ingleses invaden Buenos Aires en 1806, se juntan un grupo de gauchos en una localidad que se llama Perdriel, que está a 30 kilómetros de Buenos Aires y cuando estos gauchos, que no eran soldados organizados, atacan al regimiento 71 de highlanders lo hacen al grito de Santiago y cierra España repitiendo el grito de Navas de Tolosa, que ya tenía 600 años. No eran un tercio español eran los gauchos del Río de la Plata y la gente gritaba Viva el rey y las mujeres obligaron a sus maridos que a veces querían hacer negocio con los ingleses a pelear.

P.- Para esa época ya las infiltraciones de los británicos ya habían comenzado…

R.- Los informes de inteligencia, que en esa época se llamaban a oídos del Rey, a fines del siglo 18 advertían que había logias y grupos de poder que estaban tratando de socavar la sociedad. Y luego ves que cuando comienzan los movimientos independentistas, tanto Bolívar como San Martín no conseguían soldados. Si la gente se quisiera independizar conseguirías masas. Bolívar recibió el apoyo de 7500 soldados y marineros y espías ingleses. Armamento inglés, barcos ingleses, todo fue inglés. Y del otro lado él tenía indios que le hacían la guerra. Agustín Agualongo, un famoso indio que se convierte en general de un ejército realista indígena, le hizo la guerra durante varios años y cuando lo capturan le dan la posibilidad de pasarse al bando de Bolívar y dijo que si tuviera 20 vidas las daría por el Rey y por la Iglesia y aceptó ser fusilado. Y San Martín cruza los Andes con un cuerpo de zapadores ingleses que eran 4900 hombres, 2500 eran esclavos que fueron liberados, pero las familias no querían entregar a sus hijos.

P.-Y sin embargo, esa independencia se produce…

R.- Sí. San Martín cruza con 2.500 soldados de raza negra, algunos gauchos matreros que consiguen en pulperías, algunos revolucionarios de Buenos Aires que habían leído mucho a Voltaire y Rousseau. Pero es un ejército chico. Cruza los Andes y los araucanos organizaron un ejército que le hizo la guerra hasta el año 1832.

P.- Los indios luchando con los españoles…

R.- Sí y ya ni siquiera había tropa española.

P.- ¿Los indios eran realistas?

R.- Exacto. Y siguieron peleando hasta el final. En 1826, cuando entregan la última posición en Chile, que era el archipiélago de Chiloé, los indios dicen que no se rinden. Deponen la actitud porque no hay otra solución pero no entregan el pabellón ni el pendón real. Y así se unificó Chiloé con el resto de Chile. Y los que quedaban del lado argentino en 1832 se les ofrece el perdón a cambio de la rendición. Se rinden. ¿Y qué hace el gobierno republicano? Los asesina.

En México, la República Mexicana arrasó. Cuando se produce la independencia de los 6 millones de habitantes que tenía México, 4 millones eran indios. Hoy México tiene 130 millones de habitantes y no llega a 6 millones de indios. Masacraron a la población.

P.-¿En Argentina qué nombres destacarías de quienes han masacrado a los indios?

R.- Los primeros gobiernos republicanos actuaron contra contra ellos. Llega un momento en que estos indios quedan como huérfanos, huérfanos de España, pero tampoco integrados a los nuevos estados, que además desconfían de estos estados porque les quitan derechos, les quitan tierras. Los indios ya se vuelven salvajes y empiezan a atacar toda la población blanca. En esas circunstancias ya se había roto el diálogo porque se habían perdido todos los valores de la civilización española de un lado y del otro. Y ahí, claro, ante un grupo de indios que te atacan y secuestran mujeres, etcétera la decisión fue brutal. Y a muchos se los mató. Y además los indios araucanos entraron en conflicto con los indios tehuelches que estaban del lado argentino. Entonces Roca hizo un ejército con parte de indios tehuelches que eran los más sanguinarios.

Toda la Patagonia argentina está en manos de indígenas con reconocimiento del rey de España. Les reconoció a todos los indios de la Patagonia que ellos eran dueños de esa tierra y que se iban a ir sumando lentamente al imperio que les iba llevando medicinas, educación, empiezan a llevar el cristianismo y el tema de la fe para el indio era muy importante porque era una justificación de su vida. Un tipo que vivía en medio de la nada, que no sabe cuál es el sentido de la vida. Y de golpe empieza a tener un sentido de la vida y ve que esos sacerdotes eran personas que los ayudan a avanzar y que el soldado acorazado y pertrechado se arrodilla ante el sacerdote. Y fijate que con las independencias vienen los ataques a la religión. Por eso muchos indios luchan contra la República, porque veían en la República una pérdida de sus derechos, una pérdida de sus libertades, la pérdida de sus cajas de ahorro que ellos tenían, la pérdida de los cabildos naturales y la pérdida de la religión y con eso pérdida de la educación y de la salud que está organizada por la Iglesia.

P.- ¿Cuál es la historia de la virgen de Loreto? Tiene que ver también con algo que pasó en Malvinas.

R.- La Virgen de Loreto es patrona de los aviadores, porque la casa donde nace la Virgen fue trasladada a Italia. Cuando se produce la guerra de Malvinas, nuestros pilotos de combate, cuando se lanzaban en picada sobre una fragata inglesa, gritaban por la Virgen de Loreto y hay audios. Hay un piloto que cuando le está lanzando las bombas le grita a los ingleses por la Virgen de Loreto, que a los ingleses les llamaba la atención la pasión con que se combatía.

P.-¿Algún mensaje para la presidenta de México?

R.- Que revea esa actitud, que piense que México tiene la población sumada de España, Colombia, Argentina. Por lo tanto, podría ser un tener un liderazgo muy fuerte en la Hispanidad y formar a sus habitantes en el amor a la civilización y en las distintas ciencias y artes que permitirían que México se convierta en una gran potencia.