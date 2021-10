Rodríguez ha contratado a dos abogados expertos en derecho europeo para el proceso judicial que va a emprender, uno de ellos el abogado del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, según ha explicado en un comunicado en el que ha agradecido, además, la asesoría jurídica que le ha prestado hasta ahora Marta Flor Núñez.

«Dada la necesidad de contar con un equipo independiente y experto en el ámbito europeo he dado indicación y conformidad para que sean gestionados por las abogadas Isabel Elbal Sánchez y Gonzalo Boye Tuset», ha señalado.

El también ex secretario de Organización de Podemos ha reiterado que se trata de una «sentencia injusta, por cuanto nunca existió la comisión de los hechos» que se le adjudican en la sentencia y que, además, «ha traído como colación una cadena de decisiones sin arreglo a la ley por parte de la presidenta del Congreso de los Diputados». En este sentido, ha reafirmado su intención de «presentar cualesquiera acciones fueran necesarias para recurrir e impugnar ambas decisiones, sus efectos y sus consecuencias».

Batet decidió el pasado viernes ejecutar la sentencia del Tribunal Supremo que condena a Rodríguez a la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo y le comunicó la pérdida de su escaño después de que el presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, dirigiera un oficio a Batet pidiéndole que remitiera al Alto Tribunal el informe sobre la fecha de inicio de cumplimiento de la pena de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo impuesta a Rodríguez.

Tras conocerse la decisión, Rodríguez anunció la querella contra Batet, «a título personal», según aseguró el ministro de Consumo, Alberto Garzón. «Se trata de una acción jurídica a título personal por parte de alguien que, como el resto del espacio político, estamos indignados por este proceso», afirmó.

El ex parlamentario de Podemos, finalmente, anunció este sábado que abandona Podemos y que hará todo lo que esté en su mano jurídicamente para defender su inocencia. «Abandono la militancia partidista y abandono Podemos. Agradezco profundamente estos años que han sido muy intensos de muchísimo aprendizaje y de recibir muchísima leña», manifestó, al tiempo que subrayó que entra en «otro momento personal» y que hay que saber «cerrar ciclos».

«El cierre de un ciclo no implica que la batalla haya terminado. Esto no ha hecho más que empezar. Canarias es tierra de brega, aquí no se rinde nadie», ha reiterado este domingo.