Paloma Martín: «La situación energética es grave y el sectarismo de Sánchez nos lleva al precipicio»

Paloma Martín, consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura de la Comunidad de Madrid, advierte, en una entrevista a HOY RESPONDE de OKDIARIO, que “estamos en una situación seria y grave que anuncia una tormenta perfecta para el próximo otoño e invierno”. Ante ello, Paloma Martín ve “un gobierno sin plan alguno”. “Los españoles -señala- nos preguntamos quién está al volante” del país. La consejera madrileña cree que, en materia de política económica y energética, como en otros campos como la agricultura o su intervencionismo en vivienda, “Sánchez antepone la ideología y ese sectarismo nos está llevando al precipicio”. Además, cree también que el gobierno miente a los ciudadanos sobre la gravedad de la situación y lo que viene en otoño: “El gobierno cada día dice una cosa. Sánchez está haciendo bueno a Zapatero también en las mentiras”.

Paloma Martín constata el “fracaso” de las medidas del gobierno para abaratar el precio de la energía. La consejera madrileña ha remitido a la ministra Teresa Ribera una carta proponiéndole medidas concretas que tendrían un efecto inmediato en el recibo de los ciudadanos.

Alberto Núñez Feijóo ha incorporado a Paloma Martín a su equipo económico que lidera Juan Bravo: “Nos ha pedido trabajo, trabajo y trabajo. Seriedad y responsabilidad y hacer propuestas. En eso está todo el PP, más unido que nunca: en llevarle cuanto antes a Moncloa”.

Pregunta.- Usted ha remitido a la ministra Teresa Ribera un documento con propuestas para bajar el precio de la energía.

Respuesta.- Las medidas del Gobierno se han demostrado un fracaso y como el recibo de la luz no baja, lo que ponemos encima de la mesa son iniciativas que harían que el ciudadano pague menos. Estamos en una situación seria y grave que anuncia una tormenta perfecta para el próximo otoño e invierno. Seguimos dependiendo del gas y del petróleo que no tenemos en España y hay que comprar fuera de España. Rusia está vendiendo su gas a India y a China y detrayendo gas a Europa. La situación es realmente preocupante.

P.- ¿Ve usted al gobierno concienciado y preparándonos a los ciudadanos sobre lo que viene en otoño?

R.- Veo un gobierno sin plan, sin medidas contundentes, sin liderazgo. Yo creo que los españoles nos preguntamos quién está al volante en esta situación. Porque llevan desde el mes de septiembre anunciando medidas que van a llegar y que tardan meses en llegar. Y cuando llegan no producen el efecto que se pretendía. Lo hemos visto con el tope del gas. Estuvieron cuatro o cinco meses hablando del tope del gas y cuando llega el tope del gas se ha traducido en un incremento del 9,8 del precio de la luz que pagamos todos los españoles. Lo mismo ha sucedido con los 20 céntimos de los hidrocarburos. A día de hoy, estamos pagando 31 céntimos más por la gasolina y 27 céntimos más por el diésel. Por lo tanto, las medidas adoptadas son un fracaso y lo que hace falta es un liderazgo fuerte, un plan contundente de país, de gobierno, que ayude a salir de esta crisis energética.

P.- Mientras tanto, el Gobierno, el Estado, sigue batiendo récords en recaudación de impuestos.

R.- Y además bate récords en dos direcciones. La primera de ellas es a través de todos los impuestos que están gravando el recibo de la luz, pero que no recogen el consumo, sino que vienen de peajes y decisiones tomadas por gobiernos anteriores, como Zapatero, con las primas de las renovables. Pero es que, además, están incrementando los ingresos por la vía de lo que se paga por las emisiones de CO2. Se está incrementando un 46% las emisiones de CO2. Hemos pasado de emitir 135 gramos por kilovatio hora de CO2 a emitir 235. Y eso significan 2.200 millones de euros más que está ingresando el Gobierno de España por esos derechos de emisión. Por lo tanto, aquí tenemos dos cuestiones importantes: una, la impositiva, lo que está gravando el recibo de la luz y otra la medioambiental. El compromiso medioambiental del Gobierno es cero porque la situación energética en la que estamos está suponiendo mayores emisiones contaminantes a la atmósfera.

P.- Teresa Ribera les acusa de no aportar soluciones.

R.- Somos los españoles quienes estamos pagando la ineficacia del gobierno. Cada uno en nuestras casas con el recibo de la luz y la empresa y la industria, que para hacer mover su maquinaria y producir, tienen un incremento de costes absolutamente disparatado. Lo que decimos al Gobierno de España es que muchos de los impuestos que conforman, a día de hoy, el recibo de la luz se pueden sufragar con los Presupuestos Generales del Estado.

P.- ¿En qué consisten las medidas que le propone a la ministra Teresa Ribera en ese documento que le ha enviado?

R.- Fundamentalmente en sacar del recibo de la luz que pagamos todo lo que son impuestos y primas a la energía, que es un 60%. También, invertir en interconexiones con el resto de Europa, singularmente con Francia, porque tenemos muchas plantas regasificadoras en España, pero las interconexiones no están lo suficientemente desarrolladas y no podemos llevar al resto de Europa ese gas que nos llega a nosotros a través de barcos. Si el gobierno ha tenido que presentar un plan energético 2021-2026 y no ha incluido esas inversiones en interconexiones, ¿a qué está esperando? Teníamos dos gasoductos que venían desde Argelia y por la política exterior nefasta de este gobierno, Argelia cerró uno de los gasoductos y por el que queda abierto nos envía menos gas y más caro. Tenemos que aprovechar la capacidad de gasificación de España, mejorar las interconexiones y ayudar al resto de los países europeos a recibir gas natural licuado para este próximo invierno.

P.- Es decir, hay margen para bajar impuestos del recibo de la luz y abaratarlo al ciudadano.

R.- Por supuesto que se puede bajar. Hay, por ejemplo, una parte de infraestructuras que se está pagando, de las que llegan a las islas, a Ceuta y Melilla, que se ha rebajado en un 50% y se puede rebajar al 100% y que lo paguen los Presupuestos Generales del Estado. Hay unas primas que se establecieron para las renovables, las fotovoltaicas que se instalaron en España en época de Zapatero y que seguimos pagando y hasta 2040. Eso lo hizo Zapatero y aquella decisión la seguimos pagando, a día de hoy, todos los ciudadanos y no tiene nada que ver con nuestro consumo en nuestras casas.

P.- Francia está sacando tajada de la excepción ibérica.

R.- Sí, porque la excepción ibérica también es un fracaso. Estaba pensada para topar el precio del gas. Pero, claro, como nosotros tenemos topado el precio del gas, significa que es un poco más barato y cuando Francia necesita importar electricidad porque tiene las nucleares en unas paradas técnicas, se lo tenemos que vender porque estamos en un mercado único europeo al precio subvencionado. Y esa subvención la pagamos nosotros, los españoles.

P.- ¿Estamos subvencionando los españoles a Francia el gas que compra aquí por la excepción ibérica?

R.- Efectivamente. Porque la Unión Europea, como estamos en el mercado único, dice que de aquello que topa el gobierno español se puede beneficiar el resto de los países europeos y no nos permite llevarlo a Francia sin ese tope. Por lo tanto, hemos hecho un ‘buen negocio’. Además, como consecuencia del incremento de las exportaciones a Francia, se generan más emisiones de CO2 y se encarece más porque como hay más demanda, se está quemando más gas y más carbón, que es precisamente lo más contaminante que hay.

P.- El gobierno de Rajoy inició los estudios y trámites para la interconexión con Francia.

R.- El Gobierno de Rajoy hizo una cosa muy inteligente y es encargar a un grupo de expertos y de técnicos de primer nivel un análisis y un estudio para tomar las decisiones de política energética. Y ese informe, hecho en 2018, lleva guardado en el cajón desde entonces. Y ahí había soluciones como la que yo le estoy proponiendo. Sacar impuestos de la factura de la luz, mejorar las interconexiones y lo que ha hecho el gobierno es oídos sordos. Por eso nos preguntamos los españoles ¿quién hay al volante?

P.- ¿Por qué no acepta nada el señor Sánchez de lo que ustedes le proponen? Al final bajó al 5% el IVA de la luz, pero tarde.

R.- Yo creo que sólo obedece al dogmatismo ideológico y al sectarismo. Ellos anteponen la ideología por encima de la racionalidad y el problema es que este dogmatismo nos acerca al precipicio. Cuando uno sólo piensa en alegrar a sus socios de gobierno o se echa a los brazos del ecologismo más radical, pues tenemos estas consecuencias: un precio de la luz disparatado, un precio de los combustibles imposibles de pagar y una inflación y un IPC como no se había visto desde hace años.

P.- El parlamento ha dado el sello de energía verde al gas natural y la energía nuclear para no depender de Rusia, pero a la ministra Ribera no le ha gustado.

R.- Exactamente. Nosotros decimos que, como poco, debe abrirse el debate sobre la oportunidad de prolongar la vida útil de las centrales nucleares. Es lo que están haciendo otros países de nuestro entorno. Francia ha anunciado la creación de más nucleares. También lo están haciendo Estados Unidos o China. Hay muchos países que están trabajando para crear sistemas modulares nucleares más pequeños. La nuclear no emite CO2 y es una energía limpia hasta el punto de que la Comisión Europea y el Parlamento europeo la han incluido y están diciendo que hay bonos verdes para invertir en nuevos proyectos de energía nuclear. Pero el dogmatismo ideológico impide que este gobierno tome decisiones a semejanza de las que están tomando los países de nuestro entorno.

Con Feijóo y Juan Bravo

P.- Feijóo y Juan Bravo le han incluido en el nuevo equipo económico nacional del PP como secretaria de Medio Ambiente, Vivienda y Energía.

R.- Estoy muy agradecida de que cuenten conmigo y poder llevar al ámbito nacional las políticas medioambientales que estamos desarrollando en la Comunidad Madrid. Lo que estamos procurando es tener todas las herramientas preparadas para cuando llegue Feijóo a la Moncloa. De eso se trata.

P.- ¿Qué les dijo Feijóo en la reunión que tuvieron hace poco?

R.- Que lo que quiere y lo que espera de nosotros es trabajo, trabajo, trabajo, seriedad y responsabilidad. Lo que hacemos nosotros es ese trabajo responsable, cada uno desde nuestro ámbito de actuación, y sumando. Tenemos un partido más unido que nunca, donde las comunidades autónomas, como Madrid con Isabel Díaz Ayuso, estamos arrimando el hombro para que Feijóo llegue cuanto antes a La Moncloa.

Sánchez miente más que Zapatero

P.- ¿Este gobierno sigue la estrategia de mentir sobre la situación económica como hizo Zapatero?

R.- Sánchez está haciendo bueno a Zapatero también en las mentiras porque no le escuchamos una verdad y además cambia de opinión cada día. La tormenta que se nos viene encima en otoño es extraordinaria, porque si ya la dificultad, a día de hoy, es mucha, con una inflación desbordada y con un precio de la luz desorbitado, hay que pensar que ni el gas ni el precio del barril de Brent están en máximos históricos. Todavía pueden seguir creciendo. Hemos visto cómo se ha disparado el precio de la luz y de los carburantes, pero no sabemos cuál es el techo y sabemos que en épocas pasadas ha sido todavía muy superior. Por lo tanto, lo que nosotros pedimos es que pongan encima de la mesa un plan serio, alejado de dogmatismos ideológicos y con medidas concretas en la línea de lo que están haciendo otros gobiernos europeos. Y tienen que ser medidas a corto plazo para que se produzca un efecto inmediato en la factura, pero también a medio y largo plazo, porque la infraestructura energética no se genera de un año para otro, ni siquiera de una legislatura para la otra. Necesita procesos muy amplios, muy extensos. Por lo tanto, si no se tiene esa visión a largo plazo, ¿a dónde se quiere llegar? Difícilmente se van a dar los pasos en la dirección correcta.

P.- El gobierno nos miente sobre la situación económica, como hizo Zapatero.

R.- El gobierno nos dice cada día una cosa. Yo lo que quiero pedir es verdad. Lo que quiero pedir es responsabilidad y desde luego que los españoles no sigamos sufriendo la mala política económica de este Gobierno.

Pepe Álvarez

P.- Verdad y responsabilidad, dice usted. UGT y Comisiones Obreras le montaron una huelga general al señor Rajoy a los 100 días de estar en el Gobierno después de heredar de Zapatero un país en quiebra. Pepe Álvarez, secretario general de UGT, ha dicho: “Que se vayan a hacer puñetas los que dicen que viene una recesión y disfrutemos del verano”.

R.- La verdad es que nos preguntamos qué están haciendo los sindicatos. Cuando gobernaba el Partido Popular, cualquier motivo era una excusa para incendiar las calles. Llevamos tres años de desgobierno con unos datos absolutamente alarmantes y ahora les vemos y les escuchamos poco. Se supone que defienden al trabajador, pero tienen que preguntarle al trabajador, al que está detrás de la barra sirviendo cafés, al que está en la obra, al que está haciendo una carretera, ¿qué opina de la situación económica y cómo le está afectando? Hay mucha gente que precisamente en verano es cuando tiene la oportunidad de trabajar. Hay que pensar en todos los contratos que se generan vinculados al turismo. Está lanzando un mensaje frívolo. Los sindicatos también tienen que ser muy conscientes del papel y tienen que aportar seriedad y ser rigurosos. Porque nos estamos jugando mucho y sobre todo los más perjudicados que, cuando las cosas van mal, son aquellos que tienen unos salarios más bajos, a los que ellos dicen defender.

“Yolanda Díaz es un bluff”

P.- Yolanda Díaz presenta su proyecto ‘Sumar’. Alfonso Guerra dijo de ella hace pocos días que “Yolanda Díaz es un bluff”. ¿Está de acuerdo?

R.- Pues sí. Estoy de acuerdo con Alfonso Guerra. Exactamente. Cuando la oigo hablar, sólo hay palabras grandilocuentes. No reconozco poso, no hay fondo, no hay raíces y algunos trazos son muy dogmáticos. Pero cuando la escucho hablar me parecen palabras huecas y vacías que no llegan a la raíz de los problemas. Un liderazgo personalista y sin partido está abocado al fracaso. No caben esos liderazgos tan híper personales. Lo hemos visto. Lo vimos con Pablo Iglesias. Lo hemos visto a lo largo de nuestra historia democrática. Ya hemos visto lo que es una masa nacida de los movimientos de la calle sin control ninguno cuando llegan a las instituciones. Aquellos políticos que venían a renovar la política están ya con los peores vicios de la política. Hemos tenido un ejemplo tan claro con Podemos que yo creo que ya no engañan a nadie. Y ese personalismo es muy difícil de gestionar y de administrar. Y sin un partido detrás, los personalismos creo que tienen poco recorrido y además hacen un flaco favor porque terminan rodeándose de gente que rinde culto a esos personajes y eso produce efectos totalmente perversos.