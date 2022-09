El padre del alumno de Canet de Mar (Barcelona) que pidió por vía judicial un 25% de clases en castellano y que fue amenazado por independentistas radicales ha roto su silencio.

Lo ha hecho tras declarar ante el juez que instruye precisamente la causa que investiga a los tuiteros que publicaron mensajes de acoso a la familia. Su nombre es Javier Pulido, y ha decidido dar la cara por que «las personas» tienen que dejar «lo que no es normal y lo que tiene que hacer que las personas dejemos de tener miedo para pedir nuestros derechos», ha dicho, a lo que ha añadido que el suyo no es un caso aislado, si no que es otro más «de los que hay».

Su principal objetivo es que aquellos actos «no queden impunes». «Al final parece que estas cosas que se hacen en la red no duelen pero en realidad sí que hacen mucho daño, y lo que queremos es perseguirlo para que no pase más veces esto», ha declarado ante los medios de comunicación entre sollozos, afectado todavía al recordar lo sucedido.

Pulido ha querido mandar un mensaje a todas aquellas personas que, por culpa del delirio independentista, hayan pasado por lo mismo que su familia: «Animo a todos los que consideren que debemos perder el miedo en la calle a decir las cosas que uno piensa y a reclamar sus derechos, y a que vengan a la manifestación del día 18 que convoca Escuela de Todos».

Manifestación

El padre del menor de Canet ha explicado que se han personado como perjudicados en la causa abierta contra los tuiteros por el «acoso» que sufrieron en las redes sociales el pasado diciembre y ha animado a participar en la manifestación que la asociación Escuela de Todos ha convocado para el próximo 18 de octubre para exigir que se cumpla la sentencia que impone un 25% de clases en castellano.

La causa por los comentarios en las redes contra la familia de Canet se abrió a raíz de una denuncia presentada por la Fiscalía contra cuatro tuiteros que, en su opinión, publicaron «expresiones humillantes e hirientes» contra los padres del alumno y los señalaron «de forma expresa en represalia».

Según detalla la Fiscalía en su denuncia, uno de los mensajes tildaba a la familia de «colonos no integrados y terroristas», mientras que otro de los imputados se les atribuía la condición de «fascista», al tiempo que se hizo un llamamiento para que vivieran «un infierno mediático».

«Queremos saber el nombre y la dirección donde vive la familia», «entonces cread el grupo P5Ñ, ponéis al niño solo y le hacéis 50-50», o el pueblo «tiene que hacer la vida imposible a la familia» son otros de los mensajes citados por la Fiscalía, que investigó el caso a raíz de las denuncias de Hablemos Español, Asamblea para la Escuela Bilingüe (AEB) y Vox.