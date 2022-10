La reunión del jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, el pasado lunes en la Moncloa tras la dimisión del presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, supuso «avances» en la renovación de los órganos constitucionales pendientes. En relación al Tribunal Constitucional, el encuentro sirvió para que se disiparan las dudas sobre la posibilidad de que el Gobierno utilizara la vacante por el Senado -tras la renuncia de Alfredo Montoya por motivos de salud- como medida de presión al PP respecto al desbloqueo del CGPJ. De hecho, el Ejecutivo ha puesto el foco en los últimos meses en el tribunal de garantías adoptando polémicas reformas legales.

La plaza vacante del TC por el cupo del Senado, que corresponde a la cuota del PP, «se renovará con fair play (juego limpio)», señalan a OKDIARIO fuentes conocedoras del contenido de la reunión entre Sánchez y Feijóo en el Palacio de La Moncloa, que se prolongó durante tres horas. Se trata de otro giro más del presidente socialista, que se une así al de explorar ahora una renovación conjunta de CGPJ y Tribunal Constitucional, una reforma del sistema de elección de los vocales del Consejo, la búsqueda de «perfiles independientes» y la despolitización de la Fiscalía General del Estado.

Se da la circunstancia de que los populares no tenían asegurada dicha plaza vacante en el TC. Tanto es así que incluso desde Moncloa se amenazó con no reconocer esta cuota del PP después de que Feijóo se demarcara del documento firmado por el ex secretario general de Génova Teodoro García Egea con el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, en octubre del año pasado. Este acuerdo secreto ya contemplaba la eventual salida de Montoya, pues sufrió un ictus en agosto de 2021 y renunció finalmente al cargo en julio de 2022. El PSOE aceptó entonces por escrito que el PP eligiera a su sucesor dentro de un pacto más amplio donde los populares accedieron a una reforma de la ley orgánica del Poder Judicial para permitir que el CGPJ, estando en funciones, sólo hiciera sus dos nombramientos correspondientes del Tribunal Constitucional, dejando al margen los del Supremo.

«Pronto»

El CGPJ no llegó en las últimas semanas a ningún acuerdo sobre estos dos nombramientos, mientras que el Gobierno también tiene pendiente realizar los otros dos que le corresponden en el tribunal de garantías. De hecho, Unidas Podemos, socio del PSOE en el Ejecutivo, urgió este martes a Moncloa a nombrar ya a sus dos miembros del TC sin esperar al CGPJ. Sin embargo, Sánchez ya no estaría en esas coordenadas, pues en su reunión con Feijóo aceptó explorar una renovación conjunta de ambos órganos, según las fuentes consultadas. Las negociaciones entre Gobierno y PP se han retomado para fructificar «pronto», sostienen ambas partes.

Entretanto, la Mesa del Senado acordó el pasado 4 de octubre ampliar hasta el próximo 12 de diciembre el plazo concedido a los Parlamentos autonómicos para que propongan candidatos a ocupar la vacante que dejó Montoya. Si bien la propuesta del nuevo magistrado corresponde formalmente a las cámaras autonómicas antes de su designación final por el Pleno del Senado, en la práctica el elegido debe contar luego con el aval de los dos principales partidos necesariamente. Y aquí, Moncloa no pondrá oposición a que el PP recupere esta plaza de su cuota.