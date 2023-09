En plenas negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez, a una semana justo de que dé inicio la de Alberto Núñez Feijóo, el presidente de ERC, Oriol Junqueras, vuelve al Congreso de los Diputados este martes. El que fuera diputado en las Cortes durante unas horas, cuando tomó posesión de su escaño procedente de la prisión de Estremera, volverá a la Carrera de San Jerónimo como un hombre libre tras ser indultado por Sánchez. A la espera de la amnistía prometida por el PSOE, Oriol Junqueras desplaza al templo de la soberanía nacional para jactarse de haber conseguido la oficialidad del catalán en el Congreso tras su negociación con los socialistas.

A partir de este martes, cuando se aprobará por procedimiento de urgencia vía proposición, todos los diputados podrán utilizar las lenguas cooficiales -catalán, euskera, gallego, valenciano, bable y aranés- desde la tribuna de oradores del Congreso. La Mesa de la Cámara Baja, que cuenta con mayoría de PSOE y Sumar, decidió dar luz verde a la propuesta de incluir las lenguas cooficiales como herramientas dialécticas con las que se podrán debatir dentro del parlamento.

Intervenciones en catalán en el Congreso

ERC ya ha anunciado que a partir de ahora realizará todas sus intervenciones en catalán. También Junts per Catalunya hará lo mismo. Los dos partidos separatistas utilizarán esta lengua para sus intervenciones en la Cámara.

«Es evidente que ERC hará las declaraciones en catalán y así se deriva de la Permanente de esta mañana», ha dicho en rueda de prensa la portavoz Raquel Sans, después de que el exdiputado republicano Joan Tardà -uno de los diputados que más veces ha sido amonestado por usar el catalán en la Carrera de San Jerónimo- animara a los diputados a expresarse en la lengua que les resultara más funcional.

Una situación que hará indispensable el uso de traductores y pinganillos para asegurar el entendimiento entre los representantes de los españoles, algo que se ha asegurado hasta la fecha con el uso del castellano y que supondrá un coste importante para las arcas públicas.

En la semana en la que el Congreso reformará el reglamento para que los diputados puedan hablar en catalán, euskera o gallego, el PP defiende que su rechazo al empleo de las lenguas cooficiales en los debates parlamentarios no afecta al compromiso con estas lenguas.

Pinganillos en el Congreso

Los parlamentarios del PP, sin embargo, no emplearán las lenguas cooficiales en el Congreso de los Diputados porque no van a hacer «el canelo» ni «cosas raras» y hablarán en castellano porque quieren que los españoles les entiendan y no convertir la Cámara Baja en una «caja de resonancia» de diputados para diputados.

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, aseguró en su toma de posesión que «desde el respeto caben y se pueden defender todas las ideas, aceptar sin reparos la pluralidad de pensamientos e identidades que conviven en nuestro país nos enriquece». «Para avanzar en este camino, quiero manifestar mi compromiso con el castellano, el catalán, el euskera y el gallego, y la riqueza lingüística que suponen» apuntó Armengol, a la vez que animó a todos los diputados a «defender la democracia parlamentaria».