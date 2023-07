Consuelo Ordóñez ha equiparado en redes sociales al centenar de víctimas de ETA que se han pronunciado a favor de la expresión «¡Que te vote Txapote!» con la banda terrorista. El comunicado, encabezado por Marimar Blanco, Daniel Portero y Ángeles Pedraza, y suscrito por más de un centenar de familiares de asesinados, afirma que no son ellos quienes deben erradicar una expresión «que ha nacido del pueblo». Es este término tan simple como manido, el de ‘pueblo’, al que se ha aferrado la hermana del asesinado Gregorio Ordóñez para estructurar su comparación.

Con la intención de compararlo con el texto secundado por las víctimas, la hermana del popular asesinado ha rescatado el comunicado en el que la banda terrorista anunciaba su disolución y hablaba del País Vasco. De este comunicado, Ordóñez ha remarcado una frase en concreto: «ETA surgió de este pueblo y ahora se disuelve en él». «Cuando ‘el pueblo’ lo legítima todo…», concluye su tuit la presidenta de Covite, dejando entrever una -evidentemente inexistente- connivencia entre la banda terrorista ETA y sus víctimas.

Comunicado de víctimas de ETA apoyando "Que te vote Txapote": "parte del pueblo" Comunicado de ETA autodisolviéndose, 2018: "ETA surgió de este pueblo y ahora se disuelve en él" Cuando "el pueblo" lo legítima todo… pic.twitter.com/oDKZ8KWSXd — Consuelo Ordóñez (@ConsuorF) July 12, 2023

A Consuelo Ordóñez le ha surgido un aliado tan inesperado como indeseado en la crítica de la expresión. Nada más y nada menos que Bildu ha sido quien también ha solicitado que se deje de usar el grito y pide que se escuche «a las víctimas» que los amigos de la formación abertzale crearon al ejecutar a aquellos que no siguieron al dictado la imposición de la búsqueda de un País Vasco independiente.

El escrito encabezado por Marimar Blanco, y apoyado por más de un centenar de víctimas, llega como reacción a la polémica suscitada por la exclamación «¡Que te vote Txapote!», que ha comenzado a correr como la pólvora como un grito de resistencia al compadreo de Sánchez con Bildu. La expresión ha tenido una llamativa presencia en las tan simbólicas fiestas de San Fermín. Como consecuencia, el propio PSOE y una parte minoritaria de las víctimas, encabezada por Consuelo Ordoñez, han condenado el uso de la expresión. Ahora, la hermana de Gregorio Ordóñez no ha titubeado en equiparar a víctimas y a asesinos por el empleo de la palabra «pueblo» en dos comunicados de ambos frentes.

La respuesta a esas primeras crítica no se hizo esperar. Un centenar de víctimas de ETA, encabezadas por Marimar Blanco, lanzaron este martes un manifiesto en el que dan su apoyo al lema reivindicativo y ponen negro sobre blanco las verdaderas «ignominias» del Gobierno de Sánchez a la hora de pactar con Bildu o potenciar el acercamiento de presos a cárceles del País Vasco. «Respaldamos el lema porque entendemos que forma parte del derecho a la libertad de expresión del pueblo».

«¡Que te vote Txapote!» viral

La frase se ha vuelto tan viral que este lunes apareció durante el debate que mantuvieron Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. El centenar de víctimas entienden que la reivindicación del «¡Que te vote Txapote!» tiene más sentido que nunca. «Estos días se cumplen 26 años del asesinato de

Miguel Ángel Blanco, que dio su vida porque un Gobierno democrático no cedió al chantaje de ETA y se negó a acercar a presos al País Vasco. El terrorista que apretó el gatillo de aquel episodio fue Javier García Gaztelu, alias Txapote», recoge el escrito.

«Este año Sánchez ha culminado el plan de acercamiento de etarras a cárceles vascas y navarras, lo que representa una traición a Miguel Ángel Blanco y a todas las víctimas y una cesión en toda regla a aquella reclamación histórica que aún hacen suya los bilduetarras que

han sostenido al actual Gobierno. Es imposible erradicar del imaginario colectivo una expresión que ha nacido del pueblo. Ni podemos ni debemos hacerlo. Además, es lo que cientos de nosotras sentimos».

El centenar de víctimas de ETA que han suscrito el comunicado aseguran que comprenden que, dentro del colectivo haya otras sensibilidades, pero piden que no se arroguen la representación de toda la comunidad. «Comprendemos que haya otras víctimas que puedan no sentirse representadas con la frase, pero que éstas no deben hacerse con el monopolio del colectivo. Si ellas quieren defender lo que ha hecho Sánchez, allá ellas; para nosotras, el comportamiento del presidente del Gobierno ha sido denigrante. Los que desde luego sí deben sentirse más que satisfechos con la política penitenciaria de Sánchez son los terroristas».

¿Quién es Txapote?

Francisco Javier García Gaztelo, alias Txapote, fue uno de los más sanguinarios asesinos y líderes de la banda terrorista ETA. Formó parte del comando Vizcaya al que se le atribuyen, entre otras acciones, el asesinato de Miguel Ángel Blanco, cuyo secuestro y ejecución se produjo hace 26 años y cuya hermana, Marimar Blanco, se ha mostrado a favor del «¡Que te vote Txapote!». Txapote también fue el responsable del asesinato del dirigente socialista Fernando Múgica y del parlamentario del PP Gregorio Ordóñez.