El disidente cubano Yunior García, perseguido por el régimen de Miguel Díaz-Canel, ha asegurado en una conferencia de prensa que lo que se vive en Cuba “es una simulación”, y que fue víctima de “fascismo”. García, que llegó este miércoles a España, ha dejado claro que no tiene intención de pedir asilo porque no quiere «dar el gusto» a la dictadura que lo que quería era silenciarle pero con su marcha no ha logrado acallar su voz.

García, uno de los fundadores del movimiento Archipiélago y de los promotores de las fallidas marchas contra el Gobierno cubano del 15N, ha reconocido que la decisión de abandonar la isla —por ahora con un visado por 90 días— no fue fácil, pero la tomó porque era consciente de que quedarse «iba a ser una muerte en vida».

Según ha contado, desde que hace un año decidió «denunciar» lo que pasa en Cuba más allá de lo que había venido haciendo en sus obras de teatro, ha sido objeto de «una persecución feroz» que no hizo sino acrecentarse ante la inminencia del 15 de noviembre, para cuando el movimiento Archipiélago del que es uno de los fundadores, había convocado la marcha cívica.

En los días previos, le dejaron incomunicado, al cortarle el teléfono e internet, pero el domingo, día en que había anunciado su intención de marchar en solitario, su casa amaneció rodeada de personas partidarias del régimen que le acusaron de «terrorista» y «mercenario».

«Querían silenciarme»

Fue entonces cuando llegó a la conclusión de que «si me quedaba no me iban a llevar a prisión» porque entonces «me convertirían en símbolo y si me mataban» ocurriría lo mismo. «Necesitaban anularme, silenciarme, que desestabilizara» y «casi lo logran», ha reconocido. «Su estrategia era mantenerme preso en casa», ha añadido García, explicando que por ello se decidió a abandonar la isla.

«Lo único que tengo es mi voz, no podía quedarme callado, alguien tiene que decir lo que pasa», ha sostenido el opositor, descartando que su marcha sea una «victoria» para el régimen, aunque seguramente, ha admitido, lo habrán celebrado y brindado por ello.

El dramaturgo no ha querido dar muchos detalles sobre cómo se produjo su salida, esgrimiendo que quiere proteger a quienes le ayudaron a salir de su casa y llegar al aeropuerto para coger el avión que le trajo a Madrid, aunque sí ha reconocido que su «fuga» es digna de una película.

«Mi intención es volver»

«No he pedido asilo porque mi intención es volver», ha puntualizado, asegurando que si se decidió a marcharse era porque temía convertirse «en un monstruo» y convertirse «en lo mismo que critico». Así, ha dejado claro que volverá «cuando mi vida y la de mi esposa no corra peligro» y porque no quiere «dar el gusto» al régimen.

García ha reconocido que si el Gobierno hubiera querido habría podido impedirle salir puesto que «el poder en Cuba es totalitario» pero ha recalcado que «cometen un error al pensar que el problema se llama Yunior García, el problema es la dictadura».

En cuanto a su situación en España, ha confirmado que tiene un visado por 90 días que ha contado que solicitó «dos días antes» de la marcha que pensaba llevar a cabo el domingo porque estaba «convencido» de que le iban a detener y creía que «en el futuro podría negociar su salida de prisión». Finamente, tras lo ocurrido ese día tomó la decisión de partir.

«No renuncia a sus ideas»

Por otra parte, García ha comparado su situación y la de su mujer, que ha venido con él a España, con la de las palomas que aparecieron decapitadas frente a su casa. «Hemos volado porque si nos quedamos en Cuba nos decapitan», ha afirmado, recalcando que mantiene firmes sus ideas y principios «de construir un país mejor» y no pretende renunciar a ellos.

«No me interesa el día de mañana aspirar a un cargo» ni «los movimientos estratégicos», ha asegurado. «Tengo principios y estoy dispuesto a llegar a consensos, quizá algunos puntos de vista puedo modificarlos pero no voy a ser jamás un hipócrita por ganar a ciertos sectores», ha recalcado. «Si me quedo solo será el precio que tenga que pagar», ha añadido.

También se ha pronunciado por las críticas que ha recibido tras su decisión, que pilló por sorpresa incluso a Archipiélago, y ha pedido «perdón por ser humano, por pensar en mi esposa y mi vida y lo que iba a ser una muerte en vida».