Un nuevo altercado en el centro de menas de la Castellana atemoriza a los vecinos: «Tenemos miedo»

Nuevo altercado en el edificio de menas del Paseo de la Castellana, en Madrid. Una pelea entre los menores ha provocado al menos un herido con cortes en el pie que ha sido atendido por una ambulancia. Asimismo, el portal ha sufrido daños y varios cristales se han desprendido de la puerta de entrada. Agentes de la Policía Nacional se han personado en el edificio tras el altercado protagonizado por los menores no acompañados que viven en este inmueble de lujo. «Tenemos miedo», asevera una de las vecinas que asegura que no es la primera vez que se viven este tipo de sucesos en el edificio.

Ubicado en el número 137 del Paseo de la Castellana, este imponente edificio alberga una casa de acogida donde viven menores tutelados por la Comunidad de Madrid. Llama la atención como este edificio, ubicado en una de las zonas más acaudaladas de Madrid, sirve de casa de acogida para menores no acompañados que a menudo protagonizan episodios complicados en el vecindario.

Estos adolescentes son en su mayoría de procedencia marroquí, apenas hablan español y viven bajo la supervisión de miembros de una ONG a quienes a veces se les hace difícil la tarea de vigilarles. Uno de estos días ha sido este lunes cuando una pelea entre los chicos ha provocado que uno de ellos haya tenido que salir cojeando del portal para ser atendido por una ambulancia. Con cortes en el tobillo y dejando un reguero de sangre por el portal, el menor tutelado ha salido del domicilio acompañado por uno de los supervisores. «Un problema ente chicos», ha apostillado el monitor tras ser preguntado por una reportera de OKDIARIO por lo ocurrido.

Dentro del portal, el conserje estaba limpiando el descansillo tras el suceso y ha declinado hacer declaraciones a este medio ya que lidia cada día con ellos. Sin embargo, en el propio portal se puede apreciar como cristales de la puerta se han caído tras la pelea. Y, según aseguran los vecinos, no es la primera vez que esta puerta sufre daños por problemas entre los menas.

El herido ha salido de la casa de acogida acompañado por más menas que visiblemente nerviosos han increpado a la reportera que cubría el suceso. Impidiendo que realizara su trabajo, han acompañado entre amenazas a las periodistas fuera del condominio.

Una vecina, que prefiere mantener el anonimato, asegura que no es la primera vez que ocurren este tipo de sucesos en el edificio de Castellana. De hecho, son frecuentes los botellones y ruidos a altas horas de la madrugada procedentes de la casa de acogida. Esta vez, una pelea entre ellos ha provocado que uno de los menores no acompañados sufra cortes importantes en su tobillo derecho que le impiden caminar con normalidad.