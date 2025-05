La actriz Elisa Mouliaá reclama a Sumar, el partido fundado por Yolanda Díaz, que aporte las otras investigaciones sobre comportamientos machistas de Íñigo Errejón para comprobar si hay un patrón de conducta. Así consta en un escrito, al que ha tenido acceso en exclusiva OKDIARIO y fechado a 7 de mayo, que ya ha sido presentado ante el juez Adolfo Carretero.

Sumar sigue encubriendo a Errejón y ha despachado en 10 líneas el informe que le solicitó el juez sobre las investigaciones internas al que fuera portavoz del partido. De este modo, la defensa de Elisa Mouliaá, ejercida por el penalista Alfredo Arrién, ha solicitado que Sumar «aporte cualquier documentación o comunicación interna relativa a quejas, investigaciones, denuncias o expedientes atribuidos a Íñigo Errejón en relación con comportamientos de carácter sexista, discriminatorio, humillante o vejatorio hacia mujeres, en el marco de su actividad dentro del partido».

Elisa Mouliaá pide al instructor que lo requiera judicialmente amparándose en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Considera que es esencial para esclarecer los hechos.

«Su relevancia viene determinada porque Íñigo Errejón en su declaración trató de explicar las causas que le llevaron a su dimisión y publicación en redes sociales, siendo claramente contradictorio si se atiende a que en sede judicial manifestó que su dimisión vino motivada por una pérdida de confianza en el partido político, pero no por unas supuestas conductas machistas», explican.

Y prosiguen: «No obstante, del contenido fiel de la publicación en la red social X es evidente que reconoció conductas inapropiadas y alejadas de los valores políticos que defendía, sin expresar en ningún caso una disconformidad con los mismos o un cambio de parecer en su sentido político tal y como expresó en sede judicial. Las contradicciones son evidentes y por ende, el resultado del oficio realizado por el partido político será crucial para determinar la veracidad del testimonio de Íñigo Errejón».

Elisa Mouliaá no es la única

Elisa Mouliaá reveló que había tenido contacto con otras víctimas de Íñigo Errejón. Asimismo, la periodista Cristina Fallarás publicó en sus redes sociales testimonios de distintas mujeres que hablaban de comportamientos machistas de Íñigo Errejón. Algunos de estos son los siguientes:

«A mí me pasó con un político que vive en Madrid. Un político muy conocido. Me habían avisado del trato que le daba a las mujeres, pero dada su posición política no podía creerme que eso fuera verdad, así que aun así seguí. Es un maltratador psicológico. Esta es la dinámica que emplea: ser extremadamente simpático inicialmente para engancharte, cuando ve que ha conseguido algo empiezan los desplantes y el gaslighting (siempre eres tú que no entiendes al diputado). Por la tarde te muestra afecto e incluso te hace proposiciones de relación y a las dos horas te echa de su casa. Si haces algo que no le gusta, te castiga con silencio e indiferencia, para que vayas aprendiendo a respetar a Dios, que eso es lo que se cree que es», explica una chica.

Y no es la única que relata cómo se relaciona con las mujeres: «Su forma de tener sexo te marca y no lo olvidas jamás. Es una forma de ejercer poder, no es sexo. Como si se estuviera masturbando con tu cuerpo. Te pide hacer prácticas humillantes y cuando te niegas te monta números. El indignado social nunca saca la cabeza los días del 8M, ni cuando hay algún caso de abuso sexual. Intuyo que sabrá que puede estallarle en la cara cualquier día. Hay detalles que prefiero no contar, pero si alguna mujer se lo topa quiero que sepa que no está loca, que es un verdadero psicópata y que sus aires de persona normal esconden a un verdadero monstruo».

La defensa de Elisa Mouliaá pide que se remita la investigación completa que se hizo a Íñigo Errejon en Sumar, ya que los hechos relatados por la actriz coinciden con estos testimonios.

«Mouliáa ha relatado una serie de actitudes de desprecio, control, intimidación, todas ellas en un contexto de relación desigual y basada en el poder, las cuales se enmarcan en un patrón de conducta machista y desvalorizador hacia las mujeres», explica su abogado, que pide conocer lo ocurrido con otras mujeres para reforzar la verosimilitud del testimonio de Elisa.