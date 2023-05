El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de plagiar las medidas sociales del gobierno andaluz, tras el anuncio este domingo de una línea de avales a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para garantizar el 20% de la hipoteca de una primera vivienda para jóvenes menores de 35 años con ingresos anuales inferiores a 37.800 euros y para familias con niños a cargo.

En una publicación en su perfil de redes sociales, Moreno ha señalado que «hoy Sánchez anuncia como una gran idea los avales para jóvenes en materia de vivienda que pusimos en marcha hace tiempo en Andalucía». «Mucho criticar al PP, pero luego plagian nuestras medidas sociales. A buenas horas», ha apostillado.

Mucho criticar al PP, pero luego plagian nuestras medidas sociales. Hoy Sánchez anuncia como una gran idea los avales para jóvenes en materia de vivienda que pusimos en marcha hace tiempo en #Andalucía. A buenas horas. pic.twitter.com/6MvWun4Tuo — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) May 7, 2023

El presidente de la Junta ha acompañado el texto con una imagen del anuncio de Sánchez, con fecha de 7 de mayo de 2023, y otra fechada en el 10 de enero de este mismo año, cuando la Junta planteó avalar el 15% del importe de la hipoteca a menores de 35 años con un presupuesto inicial de 20 millones de euros.

Gallardo a Feijóo

Por otra parte, el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García Gallardo, ha pedido este domingo al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que aclare antes de que los electores acudan a las urnas el próximo 28 de mayo si va a «hacer un esfuerzo para entenderse» con Vox como hizo el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco.

«¿Va a hacer un esfuerzo, como hizo aquí el señor Fernández Mañueco, para entenderse, aunque sea difícil, con Vox? Creo que es algo que los electores merecen saber antes de acudir a las urnas», ha trasladado el líder de Vox en Castilla y León durante su intervención en un acto del partido en la localidad segoviana del Palazuelos de Eresma.

Y es que Gallardo ha recogido unas palabras de Feijóo en las que anima a votar al PP a quien quiera verles gobernar y se ha preguntado: «¿De qué Partido Popular habla el señor Feijóo? ¿Habla del Partido Popular del señor Borja Semper, que dice que hay que integrar a Bildu en la vida política de España? ¿Habla del Partido Popular de la señora Cuca Gamarra, que dice que se entiende mejor con el Partido Socialista que con Vox? ¿Habla del Partido Popular del señor Margallo, que dice que el Evangelio es la Agenda 2030?».

«La izquierda nos niega el derecho a existir», ha asegurado, a la par que ha criticado que digan que el hecho de que «Vox integre los gobiernos autonómicos y locales pone en riesgo la democracia», en alusión a las declaraciones del pasado sábado del ministro del Interior, Fernando Marlaska, en Salamanca.

Por ello, ha aseverado que «esta es una izquierda con la que no se puede debatir porque no quieren debatir» y lo que hacen, al contrario, es buscar «la cultura de la cancelación» para que no se den a conocer las propuestas de Vox, ha explicado.

Con todo, ha recalcado que los españoles «se han cansado de tantas mentiras de la izquierda», pero también de «esa derechita cobarde que ha traicionado una y otra vez a los españoles allá donde ha gobernado». «Esa supuesta derecha vacilante y prisionera de las élites globalistas lo que ha hecho ha sido contribuir a destruir nuestro tejido económico e industrial», ha zanjado el vicepresidente de la Junta.