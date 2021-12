Desde el Ministerio de Igualdad se ha decidido tirar hacia delante y seguir defendiendo a la condenada Juana Rivas a pesar de que este mismo viernes se conocía que el juez ha rechazado su liberad nada menos que porque hay indicios de que existieron presuntos abusos sexuales a uno de sus hijos estando a su cargo. Esta bárbara revelación no ha hecho mella en el apoyo que desde este Ministerio podemita se está brindando a la condenada por secuestrar a sus propios hijos. Al contrario: se tacha la decisión del juez de «violencia institucional» o de «ideología misógina».

La primera en pronunciarse ha sido la secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Angela Rodríguez ‘Pam’, en un mensaje que ha secundado y apoyado la ministra Irene Montero. Rodríguez ‘Pam’ ha cargado contra la decisión del Juzgado de lo Penal número 1 de Granada, que ha rechazado suspender la ejecución de la pena impuesta a Juana Rivas, tal y como la madre de Maracena solicitó tras el indulto parcial que le concedió el Gobierno.

Esta dirigente de Igualdad ha criticado que la decisión se tome coincidiendo con el Día de los Derechos Humanos. «Es más grave aún que un juez haya evitado que Juana Rivas sea puesta en libertad, en contra del indulto y la fiscalía, a pesar de todas sus denuncias por la violencia que ella y sus hijos han sufrido», ha escrito la secretaria de Estado.

Además, ha tildado el rechazo a la libertad de Juana Rivas de «violencia institucional». «Estamos contigo, Juana», ha recalcado en la publicación que ha compartido con un ‘retuit’ la ministra de Igualdad, Irene Montero.

Por su parte, la delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Victoria Rosell, ha asegurado que no se puede «imponer la ideología misógina» a la ley. «No hay derecho. El Gobierno resolvió su indulto parcial; el Tribunal de Cagliari resolvió que Juana no es un peligro, y que los niños vinieran en Navidad; ni Fiscalía ni Arcuri se oponen a la suspensión de lo que resta de pena», ha reiterado también en redes sociales.

Por supuesto, Pablo Echenique también se ha posicionado a favor de la secuestradora Juana Rivas apoyando el mensaje difundido por Victoria Rosell.

No hay derecho. El Gobierno resolvió su indulto parcial; el Tribunal de Cagliari resolvió que Juana no es un peligro, y que los niños vinieran en Navidad; ni Fiscalía ni Arcuri se oponen a la suspensión de lo que resta de pena. No se puede imponer la ideología misógina a la ley. https://t.co/wQ4gxSUliL

