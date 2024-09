Mónica García controla el 80% del comité que frenó el fármaco contra el cáncer de mama pero culpa al PP

El número dos de Mónica García, Javier Padilla, ha culpado a los miembros del PP que conforman la Comisión Interministerial de Precios de Medicamentos de frenar la financiación del fármaco contra el cáncer de mama metastásico. En su pasada reunión, este organismo rechazo la inclusión en el Sistema Nacional de Salud del fármaco Enhertu -específico para el tratamiento de esta enfermedad- por su «alto coste asociado». Pese a que ahora Sanidad culpe a los populares del retraso en la financiación de este medicamento, lo cierto es que, de los 10 miembros que conforman este comité, el 80% está controlado por el Gobierno.

Según consta en la propia página web del Ministerio de Sanidad, esta comisión está compuesta por miembros de los ministerios de Salud, Economía, Hacienda e Industria, y por las comunidades autónomas, en turnos rotatorios cada seis meses y en grupos de tres de ellas. Es cierto que, aunque haya discrepancias y votos en contra, finalmente las comunidades llegan a un consenso.

De esta forma, en el primer semestre de 2024, 7 de los sillones de este comité están ocupados por personal del Gobierno, entre ellos el número 2 de Sanidad, que ejerce como presidente. Por su parte, las comunidades autónomas cuentan con tres miembros, dos de autonomías gobernadas por el PP y uno por el PSOE. De esta forma, el Gobierno controla el 80% de la comisión, a pesar de que señala al principal partido de la oposición de frenar la aprobación del fármaco contra el cáncer de mama metastásico.

Pese a esta acusación por parte del Ministerio de Sanidad, el pasado 10 de septiembre el PP reclamó en el Pleno del Senado a Mónica García que el Ministerio de Sanidad financiase con urgencia los fármacos para dos tipos de cáncer de mama metastásico. Además, el PP le reprochó a García que la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos rechazase «hasta en cuatro ocasiones» su financiación, «dejando a 3.000 personas sin acceso a este tratamiento por no estar financiado». En ese momento, García aseguró la postura favorable del Ministerio en la financiación de los fármacos. «Queremos efectivamente que se amplíen esas indicaciones y por eso nos comprometimos con las mujeres con que desde el Ministerio íbamos a luchar y a pelear para que así fuera», indicó García.

Dos años de retraso

En 2022, el Ministerio de Sanidad, en ese momento dirigido por la socialista Carolina Darias –ahora es la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria–, prometió a los españoles financiar un potente medicamento para el cáncer de mama metastásico inoperable. Dos años más tarde, esa promesa sigue sin cumplirse. El Ministerio sigue rechazando esta financiación. ¿La razón? Son «muy caros» y es necesario racionalizar «el gasto público». La Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) aprobó este fármaco el 23 de enero de 2023, y ya está financiado en Canadá y en 16 países de la Unión Europea. Sin embargo, España lleva un año frenando su inclusión en el Sistema Nacional de Salud (SNS).

Esta negativa saltó a la palestra tras una campaña de recogida de firmas. El pasado mes de julio, un grupo de mujeres que padecen cáncer de mama metastásico entregaron al Ministerio de Sanidad cerca de 90.000 firmas recogidas a través de la plataforma Change.org para solicitar que el Sistema Nacional de Salud (SNS) financie estos dos fármacos que necesitan para vivir. «Desde que tengo cáncer de mama he conocido muchas mujeres con mi enfermedad que no pudieron acceder a esa medicación, como sí puedo recibirla yo gracias a mi seguro privado, que no sé durante cuánto tiempo me podré financiar. A muchas de esas compañeras que no pudieron tratarse las he visto morir. ¿Cuánto vale nuestra vida, Ministerio de Sanidad? ¿A cuántas mujeres más tengo que ver morir?», relataba Victoria Rodrigo, que inició esta campaña de recogida de firmas.