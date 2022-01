Pedro Sánchez no va a cesar, por ahora, al ministro de Consumo, Alberto Garzón. No puede. El pacto de coalición reconoce, pese a que el PSOE se empeña en repetir que es el presidente el que nombra y cesa ministros, que los representantes morados los propone Unidas Podemos. Pero la presión que tiene desde su propia organización y el desafío de sus socios, aumentando el nivel del debate acusándole incluso de difundir bulos, ha puesto al límite la paciencia de Sánchez. El jefe del Ejecutivo ha trasladado a Yolanda Díaz y Garzón que «no le va a pasar ni una más» al ministro, aunque en público sigue manteniendo un perfil discreto para no molestar. Aunque en cada una de sus intervenciones ha ido aumentando la crítica.

Moncloa intenta enterrar la polémica

La polémica por las declaraciones de Garzón sobre la carne española «no beneficia a nadie más que a él», aseguran en Moncloa. De ahí que en el complejo presidencial concluyan que «es mejor enterrar la polémica, aunque algunos quieran seguir alimentándola». Esa acusación de querer mantener abierta la tensión no va dirigida sólo contra la oposición y la derecha, creen que el propio Garzón «tiene interés en que esto no se cierre así». «Mientras se habla de eso, se habla de él», apuntan. Tras los breves encuentros que se mantuvieron este martes en Moncloa, con varios protagonistas, en presidencia creen que «se puede dar por zanjado el asunto». Aunque son conscientes de que no será así.

«Entró con calzador»

«El Ministerio de Consumo se creó para dar una salida institucional a Alberto Garzón, que entró con calzador, porque exigió a Pablo Iglesias y a Pedro Sánchez estar en el Gobierno» asegura un alto dirigente del PSOE conocedor de cómo se fraguó el pacto de coalición. Con esa afirmación los socialistas recuerdan que «no es un ministerio imprescindible, así que mejor dar cumplimiento a las tareas encomendadas y no crear nuevas polémicas».

Resentimiento con Sánchez

Fuentes cercanas al presidente del Gobierno acusan al ministro de Consumo de actuar con «resentimiento» contra Sánchez. Creen que Alberto Garzón sigue alimentando la polémica sobre la calidad de la carne española, incluyendo ahí las declaraciones que realizó en The Guardian, enfadado por la respuesta que en su día le dio el jefe del Ejecutivo desde Lituania. Pedro Sánchez respondió a la anterior crisis desatada por el líder de Izquierda Unida afirmando que «dónde esté un chuletón al punto, eso es imbatible». La reprimenda de entonces no gustó a Garzón.

Agenda mediática de Garzón

En el PSOE critican también la agenda mediática del ministro Garzón tras la polémica por la entrevista en The Guardian. En los últimos días, el titular de Consumo ha hablado con varios medios, dejando claro que lo hacía como miembro del Gobierno -tras haberle acusado de hablar a título personal-, para reiterar su polémica postura. Esa «sobreexposición mediática para tener micro», como la califican en el PSOE, ha tenido respuesta con una tournée mediática del ministro de Agricultura, Luis Planas, poco habitual de las radios y las teles.

Reunión con pequeños agricultores

Este jueves, Garzón, recibe en la sede del ministerio a representantes de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA). Se trata de una organización cercana a Podemos, que representa a explotaciones familiares, a las que defiende el titular de Consumo frente a las macrogranjas. Sea como sea, de nuevo, pisa un terreno del que no tiene competencias directas, ya que dependen de Agricultura.