El menor que trabajó para Javier Negre cuando tenía sólo 14 años admite que tiene “miedo” de hasta dónde puede llegar el director del pseudocanal. Admite que teme que Negre pueda tomar “represalias” contra él o incluso con su entorno, pero cuenta que prefiere denunciarlo porque acabó “harto” del trato del director del canal de YouTube hacia sus trabajadores, que “sufrían inmerecidamente mientras se hartaban de trabajar”. “No se puede ser más mala persona”, advierte mientras denuncia a la empresa en la que figuran entre sus accionistas las hermanas María del Carmen y María Esther Cordón, -hijas del empresario Publio Cordón, secuestrado y asesinado por los GRAPO en 1995, y antiguas propietarias de Quirón Salud-; y la propietaria de Eulen, María José Álvarez.

Explica el jovencísimo ex trabajador de Negre que cuenta todo porque cree que “es hora de alzar la voz”. De hecho, como otros tantos ex empleados de Negre admiten estar sorprendidos porque todo lo que OKDIARIO está ahora publicando no haya salido antes a la luz. El menor muestra una madurez poco común en alguien tan joven. De hecho, dice haberse dado cuenta de cómo “Javier Negre se movía por interés y por hipocresía”. “Un día apoyaba a uno, otro día lo criticaba remontándose a cosas que habían pasado hace meses para atacar…”, afirma.

“Yo decidí que no me aportaba nada, le mandé un mensaje explicándole por qué me iba, me despaché a gusto y le bloqueé para que no me diera por saco. Estoy deseando que caiga. Todos estamos con OKDIARIO”, continúa el menor, que cree que “no se puede ser más mala persona” que Javier Negre.

Una vez el joven terminó de explicar a OKDIARIO cómo trabajar con Negre, envió un último mensaje al periodista: “Me da miedo. No sé si puede llegar a tal extremo. No sé si podría tener hacia mí algún tipo de represalia. Me da miedo. Le tengo bloqueado en todos lados, pero… No quiero tener ningún tipo de represalias. Pero cuento todo porque estoy harto, y como he visto que muchos de los que estaban a mi alrededor en el equipo estaban sufriendo inmerecidamente mientras que se hartaban de trabajar sin que les agradecieran nada, y muchos que siguen, creo que es hora de alzar la voz”.