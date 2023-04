El Partido Popular defiende que la problemática de la Vivienda en España es una cuestión de Estado y por ello, este miércoles, ha presentado el que será su programa para el Pacto de Estado que Feijóo impulsará «en cuanto llegue a la Moncloa». «Nuestro modelo pasa por incrementar la oferta de vivienda y ofrecer todo tipo de incentivos fiscales para que gente pueda iniciar su vida sin la duda de dónde vivirán. Intervencionismo o libertad», ha anunciado Juan Bravo, el vicesecretario de Economía de PP en rueda de prensa.

El plan que el departamento económico del PP ha preparado para integrar ese futuro Pacto de Estado, «en el que contaremos con todos los implicados: Autonomías, Ayuntamientos y sector privado», se compone de 10 grandes puntos en los que están presentes las medidas de reactivación, la búsqueda de la seguridad jurídica real y la innovación.

Avales

La primera medida oferta un aval del 15% complementario para todos los menores de 35 años que quieran comprar su primera casa. «Buscamos no dejar a nadie fuera. Por ello, dejaremos que las Comunidades Autónomas fijen hasta qué precio del inmueble puede aplicarse esta ayuda», ha explicado Juan Bravo. Para calcular el coste total de esta medida, el vicesecretario popular ha explicado que hay que fijarse en el dato de morosidad. «Hoy está en un 2.5%. Durante la crisis, era del 7%. En el peor de los casos, esta medida costará unos 70 millones, una cantidad muy controlable para el Estado», ha matizado Bravo.

También serán los menores de 35 años los que se beneficien de la segunda medida: un aval para la fianza del alquiler. «Se aplicará en los casos en los que el precio de la renta mensual se sitúe cercano a la media regional. Optarán a esta única ayuda, de un solo plazo, aquellos jóvenes que tengan una salario anual por debajo de los 30.000 euros», ha comentado Bravo.

También se contempla un incentivo de 1.000 euros en concepto de gastos objetivos iniciales para todos aquellos menores de 35 años que quieran alquilar o comprar su primera vivienda. Con esta propuesta, el PP pretende que nadie encuentre reticencias a la hora de alquilar o comprar una casa «porque no puede asumir los primeros gastos a la hora de instalarse». «Serán beneficiarios de esta medida todos aquellos jóvenes que tengan una renta menor de 40.000 euros anuales. Los que cobren por debajo de los 30.000 recibirán, de forma íntegra, los 1.000 de ayuda. Si cobran más, hasta los 40.000, recibirán una parte proporcional».

Facilitar suelo. «Es fundamental». El PP ha anunciado a este respecto que trabajará conjuntamente con Autonomías y sector privado para facilitar todo el terreno que sea necesario para ampliar la oferta de vivienda. «Cederemos el suelo al inversor que concurse. Siempre, eso sí, con el compromiso de que esos domicilios se pongan en alquiler con un precio un 40% menor que la media».

Incentivos

Los incentivos fiscales copan otro gran punto de este Plan presentado por el PP. «Si un propietario reduce el precio de su piso un 5%, le bonificamos un 90% del rendimiento. Si prioriza a un inquilino joven, se le ofrece una rebaja fiscal. A todos los que hagan tareas de rehabilitación, se facilitará que se acojan a las medidas de eficiencia energética. La cuestión es hacer ideas y dar libertad, nunca limitar y prohibir», ha recordado Juan Bravo.

El PP ha lamentado que muchos jóvenes y familias que sí cumplen los requisitos para acceder el Bono Alquiler no han podido beneficiarse de él por falta de capacidad presupuestaria. «Si se pacta, se cumple. El Gobierno no puede dejar tirada a la gente porque alguien se ha equivocado en el presupuesto. Nos comprometemos a que esto no ocurra cuando estemos nosotros en Moncloa», ha defendido Juan Bravo.

La seguridad jurídica es una de las claves por las que pasa la mejora de la situación de la Vivienda en España para el PP. Por ello, proponen desalojos en 24 horas, recuperar lo antes posible la vivienda y devolvérsela al propietario. «También queremos modificar y agravar la figura penal del delito de okupación. Daremos más herramientas jurídicas a los magistrados y a las Fuerzas de Seguridad. Además, extenderemos el modelo de Oficina Antiokupa por todo el territorio», ha comentado el vicesecretario del PP.

Desarrollo

El PP propone, también, explotar el I+D+I, la innovación en la construcción industrializada. «Somos líderes en este sector, contamos con muchas empresas especializadas. Podemos explorar la opción de exportar vivienda». Además, los populares ven una opción de crear empleo aplicando este modelo. «Desde la construcción alertan que necesitan personal para construcción. Tenemos que atender estos mensajes y no sólo especular, como hace el Gobierno».

El PP quiere huir de que un tema tan crucial como el de la Vivienda se someta a los postulados ideológicos. Por ello, proponen la creación de un Observatorio de la Vivienda controlado por la AIReF y que estudie «las referencias reales del mercado, las dificultades que encuentran los españoles para encontrar una vivienda». Juan Bravo ha asegurado que «con un buen diagnóstico de la situación siempre se pueden encontrar las mejores soluciones».