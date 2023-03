Más Madrid, la formación liderada por Mónica García, ha presentado una iniciativa en la Asamblea de Madrid en la que insta al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso a reducir la jornada laboral ordinaria en el conjunto del sector público a un promedio semanal no superior a 32 horas, es decir, 6,4 horas al día de lunes a viernes.

La propuesta, que el partido ha presentado en forma de Proposición no de Ley (PNL), será debatida y votada este jueves en el Pleno de la Cámara autonómica. Más Madrid considera que reducir de las 37,5 horas semanales actuales, que fueron fijadas por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2011 y posteriormente replicadas a nivel autonómico por la entonces presidenta Esperanza Aguirre, tal y como recuerda la formación en su exposición de motivos, a 32 horas ayudará a mejorar «la productividad».

«Para estimular una buena atención a la ciudadanía madrileña se hace necesaria, once años después de haber sido ampliada, aprobar la reducción de la jornada de los empleados públicos madrileños, no ya a las 35 horas semanales de hace once años, sino a las 32 horas semanales, que van a permitir una mejora de la conciliación familiar de las empleadas y empleados públicos, que con la mejora de los procesos de reorganización operativa en el sector público, van a permitir la mejora de la productividad, y la incorporación de nuevos empleados públicos con actualizadas y eficaces cualificaciones, que revertirán en una mejora de los servicios a toda la ciudadanía madrileña, sean particulares o empresas», reza la PNL que firman Mónica García y el diputado Eduardo Gutiérrez Benito.

Según el texto de la iniciativa, los madrileños «se merecen servicios públicos de calidad que necesariamente pasan por mejorar las condiciones laborales y de jornada de los empleados públicos que los atienden».

Esta propuesta va en línea con la jornada de cuatro días laborales que abogan por instaurar tanto Más Madrid como su homólogo a nivel nacional, Más País. «El debate sobre la reducción de jornada laboral ya está aquí y ha venido para quedarse. La Comunidad de Madrid debería adoptar un papel activo y facilitador y no limitarse a observar cómo se transforma el mundo del trabajo. Desde Más Madrid somos firmes defensores de avanzar hacia jornadas más cortas sin bajar el salario para disponer de más tiempo y de vidas mejores», declaró García hace unos meses tras reunirse con empresas que ya aplican esa jornada de 4 días.

Tras ese encuentro, la formación presentó una PNL, que no salió adelante en la Asamblea de Madrid, en la que pedía «desarrollar un plan autonómico para favorecer la reducción de la jornada laboral sin la pérdida de salario, como manera de potenciar un modelo productivo basado en el trabajo decente».