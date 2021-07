Los partidos de izquierda claman contra las cargas policiales por los disturbios del lunes en Madrid y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, responde ordenando una investigación de los agentes de Policía que participaron en el operativo. Así lo ha anunciado la Delegación del Gobierno de Madrid, que va a revisar las imágenes de las actuaciones para detectar «cualquier desproporcionalidad» y «adoptar las medidas oportunas».

La marcha de Madrid en homenaje a Samuel, el joven fallecido en La Coruña que la Policía investiga si tuvo algún componente de odio homófobo, terminó con cargas policiales después de que un grupo de violentos se enfrentase a los agentes antidisturbios. Se lanzaron objetos, se hicieron barricadas y se cortó el tráfico de importantes arterias del centro de la capital.

Las imágenes de las cargas generaron polémica entre la izquierda. El portavoz de Podemos en el Congreso de los Diputados, Pablo Echenique, ha acusado a los agentes de la UIP de cargar «contra manifestantes pacíficos que protestaban por el asesinato homófobo de Samuel». Una actuación «inaceptable», según ha calificado.

Esta carga contra manifestantes pacíficos que protestaban por el asesinato homófóbo de Samuel es inaceptable. La Delegada del Gobierno debe dar explicaciones. pic.twitter.com/eLzkDEYwiE — Pablo Echenique (@PabloEchenique) July 6, 2021

También desde Más Madrid, en palabras de su líder, Mónica García, se ha puesto en tela de juicio el desempeño profesional de los policías. En su caso, incluso han solicitado una reunión con la Delegada del Gobierno en Madrid para analizar la intervención policial.

Hemos pedido una reunión a la Delegada del Gobierno de Madrid, @MercedesDS21, tras la intervención policial en la manifestación por el asesinato de Samuel. pic.twitter.com/VZj9M2ClIB — Mónica García (@Monica_Garcia_G) July 6, 2021

Interior investigará a los agentes

El Ministerio del Interior, responsable último de esa actuación, y la Delegación del Gobierno de Madrid han justificado las cargas por la presencia de «unas 1.000 personas» en calles adyacentes al recorrido «que no tenían autorización para realizar esta marcha que estaba conllevando cortes de tráfico»

Sin embargo, pese a la justificación, Grande-Marlaska ha ordenado a la Delegación del Gobierno madrileña la apertura de una investigación interna sobre esta actuación.

«La Delegación del Gobierno analizará las imágenes y estudiará la actuación policial realizada, así como el operativo aplicado. Y como no podría ser de otra manera, en el caso de que se hubiere producido cualquier desproporcionalidad, se adoptarán las medidas oportunas», asegura la Delegación en un comunicado hecho público en la mañana de este martes.

Las cargas policiales sirvieron para disuadir a una masa de manifestantes violentos que minutos antes habían proferido cánticos contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. «Ayuso, fascista, estás en nuestra lista», gritaban buena parte de los manifestantes a pesar de los llamamientos del padre del joven asesinado para que estas marchas de homenaje y repulsa no fueran instrumentalizadas por la izquierda. Varios cargos públicos de Podemos acudieron a ellas.

Apoyo policial a las cargas

En otro sentido, las asociaciones policiales están enviando sus muestras de apoyo a los agentes por su intervención. Desde Jupol, por ejemplo, aseguran que «defendemos la actuación de nuestros compañeros, se trató de cortar la circulación y debido a los altercados de orden público que hubo, las Unidades de Intervención Policial actuaron acorde a este tipo de situaciones.»

Cabe recordar, dicen, «que las órdenes de carga no son arbitrarias ni a decisión propia de la Policía, sino que vienen dadas por la Delegación de Gobierno. Ellos no actúan de manera contundente hasta que no se les ordena».