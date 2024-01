Manuel Gavira: «Juanma Moreno es socialista y hace políticas socialistas»

Manuel Gavira, portavoz de Vox en el Parlamento de Andalucía, considera que Juanma Moreno Bonilla es «socialista porque hace políticas socialistas» y que «está en la izquierda, aunque él se crea en el centro». En una entrevista a HOY RESPONDE de OKDIARIO, Gavira asegura que, cinco años después, los problemas de Andalucía son los mismos que con el PSOE. Niega el «milagro económico y fiscal» del PP y habla de «trampas» con los autónomos.

Gavira cree que Juanma Moreno es «una gran desilusión». Critica que el PP vaya a poner un sueldo de 70.000 euros a los expresidentes andaluces del PSOE en el Consejo Consultivo, incluidos Chaves y Griñán si fueran indultados por Sánchez.

Pregunta.- Quinto año de Juanma Moreno ¿Balance?

Respuesta.- Ha sido un cambio de cromos. Estaban los socialistas y ahora están los populares. Los problemas de 2018 son los mismos: atención sanitaria, educación, dependencia, empleo, industria, sector primario. Los presupuestos son más altos, pero hay mala gestión. Hay un millón de andaluces esperando cita con el médico. En educación, Andalucía sigue en el vagón de cola nacional. Como en dependencia, empleo o servicios sociales. Los barrios más pobres de España están en Andalucía. Las ciudades con menos salarios también. El 80% de los municipios de Andalucía están en el escalón más bajo de renta. Esa es la realidad. ¿Ha habido un cambio real? No. Dice Juanma Moreno que somos líderes de autónomos. Y yo digo que detrás del autónomo en Andalucía hay mucha trampa y mucho falso asalariado. Cuando hablas con ellos te dicen que no llegan a fin de mes o al Salario Mínimo.

P.- ¿No existe el milagro económico y fiscal andaluz del que habla el PP?

R.- Con Juan Bravo en la anterior legislatura teníamos una magnífica relación y aprecio personal. Hicimos muchas reformas con reuniones hasta altas horas de la noche. El gobierno del último año y medio habla de revolución impositiva, pero ha bajado impuestos por el valor de un bote de leche en polvo: 15 ó 16 euros. Esa es la reforma fiscal para el 99,8% de los andaluces. Al 0,2% le quitaron el Impuesto de Patrimonio. Bien quitado. Pero ahora lo han vuelto a poner. Como en el recibo del agua con un nuevo canon que ya se había suprimido.

P.- ¿Hay más soberbia en este PP con mayoría absoluta?

R.- En la anterior legislatura nos necesitaban. Ahora te dicen que es el gobierno del consenso y el diálogo, pero no es verdad. Presentamos más de 500 enmiendas al primer presupuesto y fueron rechazadas. Este año, casi 700, y también rechazadas en el 99%.

P.- El PP va a reformar el Consejo Consultivo para poner sueldo a los expresidentes socialistas de la Junta.

R.- 70.000 euros al año. Es una reforma que no entendemos ni compartimos. Podría ocurrir que los expresidentes Griñán y Chaves, condenados por malversación y prevaricación e inhabilitados, estén en ese Consejo. Sánchez está en fase de indulto. Si fuera total, los malversadores seguirían cobrando de los malversados.

P.- ¿Ve blando a Juanma Moreno con el PSOE?

R.- Él está muy cómodo. Nosotros le llamamos socialista porque hace políticas socialistas. Si a mí me llamara patriota, yo estaría cómodo. Es lo que le pasa a él. Está cómodo cuando le llamamos socialista porque, en el fondo, lo es. Cree que está en el centro porque le hacen oposición el PSOE por un lado y Vox por otro. Pero está en la izquierda.

P.- ¿Le gustó la foto con Teresa Ribera en Doñana?

R.- Nada. Nosotros iniciamos esa proposición de ley para corregir la injusticia con los agricultores de 2014. Después se sumó el PP. Han puesto a los agricultores entre la espada y la pared, y ellos han aceptado el mal menor. No saben en qué se va a traducir el acuerdo. El Plan Doñana es un engaño. Hay muchas infraestructuras, sobre todo hídricas, que ya estaban aprobadas hace, como mínimo, cinco años. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir les ha presionado con sanciones, inspecciones y la amenaza de paralizar la ley en el Constitucional.

P.- Va a haber restricciones de agua.

R.- Son la consecuencia de mala gestión y planificación. De niño, de menos niño y de un poco más mayor, he tenido restricciones. Nos cortaban el agua de nueve de la noche a nueve de la mañana. Ahora no se hacen infraestructuras hídricas. ¿Por qué no se aprovecha cada gota de agua que cae del cielo? Porque las políticas no están en llevar el agua de donde sobra a donde falta. Una responsabilidad del PP y PSOE por no tener un Plan Nacional.

P.- ¿Se puede combatir la inmigración descontrolada?

R.- Sí. Nosotros le decimos a Moreno Bonilla que puede hacer mucho más y él te dice que es competencia nacional. Nosotros le pedimos que facilite a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad los datos del Servicio Andaluz de Salud, porque todos los inmigrantes pasan por allí, pero se niega. La inmigración tiene que ser ordenada, regulada y en base a las necesidades que tiene España. Es un mensaje que va calando más en la sociedad. Veo en Madrid a Rocío Monasterio, que lleva años denunciándolo. Hay un problema de inseguridad y falta de empleo ligado a la inmigración ilegal. Tenemos un coladero de fronteras.

P.- ¿El PP tiene complejos en este tema?

R.- En muchos temas y en este también. La inmigración ilegal claro que se puede combatir. Como en otros países. Te dicen que es necesaria para pagar las pensiones. No es verdad. La mayoría de ilegales en España están en paro. Lo que hace falta son políticas valientes que combatan el problema de verdad y saber qué queremos. Inmigración, evidentemente sí, pero legal, ordenada, regulada y en base a las necesidades. Es un mensaje de sentido común.

P.- ¿Le da usted más caña al PP que a la izquierda?

R.- Andalucía la gobierna el PP ahora. He tenido grandes encontronazos también con el PSOE. Pretendo que el PP no haga políticas socialistas sino otras en memoria histórica, atención sanitaria, educación… Si aplica las mismas políticas, los resultados serán los mismos. Queremos que Andalucía no sea la última, la penúltima o la antepenúltima. Queremos que sea la primera porque tenemos posibilidades y, si nos lo creemos, podemos. Pero no manteniendo las políticas del PSOE.

P.- ¿Juanma Moreno es un bluff para usted?

R.- Ha sido una gran desilusión. Ha desilusionado a mucha gente, aunque gobierna con una mayoría gigantesca y tiene un apoyo social grande.

P.- Pero sube en las encuestas.

R.- Sí. Pero las encuestas en Andalucía están muy manoseadas.