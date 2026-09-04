Manresa, el aviso a Illa: el crimen que puede cambiar el mapa electoral catalán

Tanto hablar de “república catalana” y parece que vamos hacia el “califato catalán”. No en vano, en Cataluña viven unos 700.000 magrebíes. Nadie lo sabe con certeza. Una cifra muy superior incluso a la de Andalucía —más de 400.000— y a la de Madrid —alrededor de 300.000—. El apuñalamiento mortal de un hombre de 45 años en la ciudad de Manresa, a unos 70 kilómetros de Barcelona, ha disparado además todas las alarmas. El homicidio coincide, por otra parte, con el desbarajuste del Gobierno en Ceuta, que ha puesto la inmigración en el punto de mira.

De entrada, por el drama humano que supone. La víctima es un padre de familia, separado, con dos hijos gemelos, que ahora trabajaba de jardinero. Y por los detalles que han ido trascendiendo. Como que fue acosado durante un kilómetro antes de la cuchillada mortal.

Para más inri, el presunto autor material de los hechos es un menor, de familia magrebí, reincidente. Ante ello, la consejera de Interior, la socialista Núria Parlon, ha tenido que aclarar que él y su compinche habían nacido “en Cataluña”.

Pero ha sido peor el remedio que la enfermedad. En las redes, se han apresurado a recordarle que los terroristas de las Ramblas también eran catalanes. Uno hasta había nacido en Ripoll y otro en Melilla. Lo que no impidió que bajaran por el popular paseo, a toda velocidad, en zigzag, para atropellar a cuanta más gente mejor.

Tampoco es casualidad que Aliança Catalana, la versión independentista de Vox, se fundara en este municipio. Conozco a la fundadora y un día le dijo a la actual alcaldesa, tras el atentado: “Sílvia, tenemos que hacer alguna cosa”. En política, nada es casual.

El homicidio de Manresa deja en evidencia la política de inmigración de Salvador Illa. Como sus predecesores, ha insistido en que Cataluña es “tierra de acogida”, se ha mostrado favorable a acoger menas de Ceuta y ha practicado el “cordón sanitario” tanto con Aliança Catalana como con el partido de Abascal.

Esquerra también puede salir tocada porque el alcalde, Marc Aloy, es de esta formación. Gobierna con el PSC y la marca blanca de la izquierda en el municipio: Impulsem.

El propio alcalde ha denunciado ahora la “sensación de inseguridad”. Pero en el 2023 ya se hizo viral un vídeo en el que inmigrantes protagonizaban una pelea campal con mesas y sillas en el principal paseo de la ciudad.

También por otro, tras un episodio racista contra cuatro mujeres musulmanas, en el que asistía a la reciente fiesta del cordero. El líder de la comunidad islámica casi pedía el voto para él en las municipales del año que viene.

Recordaba en un castellano precario que “somos muchos en Manresa: 5.000 o 6.000 votos” y que “si vamos a votar podemos desequilibrar las próximas elecciones”. “Podemos ganar a estos partidos que tanto nos odian”, insistía.

Aloy, acompañado del concejal socialista Anjo Valentí, teniente de alcalde de Seguridad Ciudadana precisamente, empezaba con el habitual saludo en árabe de “salam aleikum”. “La paz sea con vosotros”.

A continuación, se mostraba “muy contento de volver a estar aquí con todos vosotros”. “Muy agradecido de que nos hayan vuelto a invitar” para compartir “la fiesta del cordero” en un campo de fútbol repleto.

“Sois manresanos, sois catalanes”, proclamó; aunque vengan “del gran mundo musulmán”, porque Manresa es “ciudad de acogida” con una “convivencia de manera fantástica”.

El suceso está afectando incluso a la credibilidad de los medios de comunicación, ya muy en tela de juicio por el procés. La mayoría —públicos o que dependen de las subvenciones para su supervivencia— han intentado echar tierra sobre el asunto o pasar de puntillas.

En el telenoticias noche del martes —con Toni Cruanyes al frente, al que siempre se ha considerado próximo a ERC—, apenas hicieron una crónica de 40 segundos. Mientras que en el canal 24 horas, presentado por Jaume Freixes, del miércoles por la mañana, abrían con unos drones en el aeropuerto de Leipzig (Alemania). El homicidio quedaba relegado al tercer tema del día y con el titular genérico de “Duelo en Manresa”.

Catalunya Ràdio —y digitales próximos a ERC como Nació Digital— ha puesto más énfasis de otro lado en los “mensajes de odio” y en que no lo aproveche la “ultraderecha” que en el homicidio en sí.

El episodio, previsiblemente, disparará todavía más las expectativas de Aliança Catalana y de Vox. La más tocada es Junts que lleva meses endureciendo su postura.. Basta ver las palabras de Míriam Nogueras en el pleno de esta semana.

Sin embargo, han pasado del “Volem acollir” —asistieron a la manifestación de 2017— o de pedir el cierre del CIE de la Zona Franca (2021) a decir que no cabe ni un mena más. Incluso Oriol Junqueras se declaraba el pasado martes en contra de la Cataluña de los diez millones y advertía a Sánchez que la comunidad “no puede acoger definitivamente”.

El problema es que Manresa —conocida ya popularmente como Manrrakech— no es una excepción, es la confirmación de la regla. En teoría, tiene un 20 % de población extranjera, pero en realidad es más porque los sin papeles no salen en las estadísticas y los nacionalizados o los nacidos aquí de padres magrebíes, tampoco.