Más de 30.000 policías y guardias civiles se han manifestado este sábado en Madrid contra la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana que quiere llevar a cabo el Gobierno de Pedro Sánchez. Los manifestantes han exigido la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y del propio presidente del Gobierno, al que le han dedicado un duro manifiesto que ha leído durante la concentración Miguel Gómez, presidente de Jusapol, que recogemos a continuación:

Hoy hemos venido a decirle al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana es un fracaso total y absoluto. Legislar para los delincuentes, los violentos y los sediciosos es una irresponsabilidad con consecuencias fatales, deja a los españoles, a los policías, a España desprotegidos y desamparados… ¡Sánchez nos abandona!

Señor Sánchez, con la seguridad de los policías no se juega. Señor Sánchez, con la seguridad de los españoles no se apuesta. España necesita que la seguridad ciudadana quede al margen de ideologías, que garantice que nuestras calles sean seguras, independientemente quien gobierne España necesita seguridad, una ley de seguridad que nos proteja a todos, a ciudadanos y a policías, ¿sabéis por qué? Porque esta ley nos quita el principio de autoridad, nos quita la presunción de veracidad y nos arrebata los medios necesarios para garantizar el orden público, para evitar que esos violentos no saqueen ni dañen vuestros comercios, para que las calles que pagamos con nuestros impuestos no sean quemadas por aquellos que no quieren formar parte de una sociedad pacífica, sociedad que necesita sentirse protegida, con una Ley de Seguridad y no con la ley del miedo.

Se nos fiscaliza y se nos condena por hacer nuestro trabajo y en ningún momento contamos con el respaldo del Gobierno de España, que va a ceder la toga de los jueces y se la va entregar a las redes sociales, permite abrir la puerta para que videos manipulados, recortados con nuestros caras, en nuestro trabajo, puedan circular libremente desde el anonimato y sin control, esta ley no es seria y lo peor de todo es que se va a ejecutar una reforma legislativa sin escuchar a los técnicos de seguridad pública que somos quienes trabajamos día a día con esta ley.

Eso se llama fracaso, eso se llama desprotección, eso se llama desamparo. Por todo eso, desde JUSAPOL pedimos:

1. Que la Ley garantice la seguridad de todos

2. Que la nueva ley no ponga en cuestión la “palabra del policía”.

3. Que no exponga a los policías y a sus familias al juicio de las redes sociales.

4. Reivindicamos más recursos materiales y humanos.

5. Exigimos que el Gobierno nos proporcione los medios necesarios cuando a los policías se les apedrea, se saquean los comercios o se perturba el orden público.

6. Exigimos que la nueva ley obligue a comunicar previamente las manifestaciones, concentraciones y los cortes en la vía pública.

7.No puede ser que nos limiten nuestro trabajo impidiendo los cacheos pero, ¿dónde se cree el Gobierno que los delincuentes llevan las armas?

8. Exigimos también que no se reduzcan las sanciones económicas. A los infractores les saldrá más barato o gratis infringir esta ley.

9. Pedimos que el Gobierno no permita que nuestras calles se llenen de más droga, con la nueva Ley la tenencia deja de ser infracción grave a ser leve…

10. Y por último, exigimos al Gobierno de Pedro Sánchez que vele por la seguridad nacional en nuestras fronteras de Ceuta y Melilla.

NO PODEMOS TRABAJAR EN ESAS CONDICIONES. DIGAMOS NO A LA REFORMA DE LA LEY DE SEGURIDAD CIUDADANA. PAREMOS JUNTOS ESTA SALVAJADA DEL GOBIERNO. COMPAÑEROS, JUSAPOL APUESTA Y LUCHA POR UNA ESPAÑA SEGURA. PARA QUE PODAMOS TRABAJAR EN UNAS CONDICIONES DE MÁXIMA SEGURIDAD. PARA GARANTIZAR QUE NUESTRA SOCIEDAD SE SIENTA SEGURA NO A LA REFORMA DE LA LEY DE SEGURIDAD DE CIUDADANA. ¡VIVA JUSAPOL, VIVA LA POLICÍA Y VIVA LA ESPAÑA SEGURA!