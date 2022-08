El mail que prueba que el Gobierno excluye a las víctimas del congreso sobre terrorismo en la ONU

El Congreso Global de Víctimas del Terrorismo, que se celebrará en septiembre en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, llega con polémica por las críticas de varias asociaciones de víctimas, que denuncian haber sido ignoradas por el Gobierno. Ningún colectivo participará en los distintos paneles que, entre otros asuntos, abordarán sus propios derechos. De la delegación española sólo forma parte la Fundación de Víctimas del Terrorismo y será su presidente, Tomás Caballero, quien tendrá voz en el foro. Una decisión que ha provocado malestar entre el colectivo de víctimas, que demanda que se escuche a las asociaciones «independientes». Varios miembros del Gobierno forman parte de la Fundación, entre ellos, la subsecretaria del Ministerio del Interior, y las víctimas dudan del relato que se ofrecerá sobre el terrorismo de ETA. Como ha publicado OKDIARIO, el Ejecutivo ni las ha invitado ni ha mantenido con ellas comunicación alguna para informarles del evento. Ahora, un mail revela que, efectivamente, estas asociaciones no tendrán participación alguna en el congreso.

Tras conocerse la indignación de las víctimas, el Ministerio del Interior se escudó en la propia ONU y aseguró que las invitaciones habían sido cursadas por el organismo internacional. Desde el departamento de Grande-Marlaska se aseguró, además, que se había ofrecido ir como asistentes a las principales asociaciones españolas que forman parte del patronato de la Fundación de Víctimas, algo que negaron estos colectivos.

Tras la polémica, el presidente de la Fundación de Víctimas del Terrorismo ha remitido este mismo viernes un mail a las asociaciones, en el que queda claro que no tendrán ninguna participación en el foro.

En la comunicación se limita a informar de la próxima celebración del congreso «al que la Fundación Víctimas del Terrorismo ha sido invitada a participar», en concreto, en la sesión sobre la Protección de los derechos de las víctimas del terrorismo. Sin embargo, sólo Caballero participará, compartiendo mesa redonda «con víctimas del terrorismo, representantes de asociaciones de víctimas y de organismos gubernamentales de Países Bajos, Indonesia, Líbano y Costa de Marfil». La Fundación tendrá además presencia en diferentes actos paralelos organizados por la Embajada de España en Estados Unidos, así como por la Fundación Princesa Sofía, y en la presentación de la Fundación Centro Memorial Víctimas del Terrorismo.

«Una presencia en Nueva York que considero que debes conocer, consciente de que compartes conmigo la importancia que para nuestra Fundación tiene esta participación en un Congreso Global de Víctimas a celebrar en la sede de Naciones Unidas», concluye.

Críticas

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, también acudirá a este evento, que se perfila como una gran cita internacional para abordar el fenómeno terrorista. Colectivos como la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) o Dignidad y Justicia (DyJ) temen la versión que se ofrecerá en lo que respecta a la política penitenciaria para los condenados por el terrorismo de ETA y los pactos del Ejecutivo de Pedro Sánchez con Bildu.

En las distintas sesiones se tratarán los cambios experimentados por el fenómeno del terrorismo, los derechos de las víctimas o cómo mejorar los planes de «rehabilitación, apoyo y asistencia». También se dedicará una especial atención a los colectivos más vulnerables que sufren la violencia terrorista, como niños y jóvenes, y las medidas para atender sus necesidades específicas. El acceso a la Justicia y el apoyo en el proceso penal serán otros de los temas tratados.

Desde la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT)-que aglutina a 4.800 víctimas directas del terrorismo- han expresado su sorpresa por la falta de comunicación por parte del Gobierno y critican que las únicas víctimas asistentes sean las de la Fundación Víctimas del Terrorismo y del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, «que dependen del Gobierno».

«Es necesario contar la verdad de lo que ha pasado y lo que sigue pasando, que tenemos a Bildu en las instituciones, un partido que no ha condenado el pasado terrorista, que hay etarras huidos de la Justicia», ha lamentado Miguel Folguera, consejero de esta asociación de víctimas, ex guardia civil y víctima directa del terrorismo de ETA, en declaraciones a este periódico.

Folguera considera imprescindible que en el congreso estén representadas las «víctimas independientes», que «cuenten su relato» y «cómo se rompe la vida después de un atentado». «Ahora vemos cómo los terroristas son premiados con terceros grados y cómo se ceden las Prisiones al País Vasco, y eso hay que contarlo, pero como no quieren que lo contemos, nos vetan. No podemos contar el relato que se quiera contar, me parece indigno», ha denunciado.