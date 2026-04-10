La magistrada del Constitucional que deseó «mucho ánimo» a García Ortiz decidirá sobre el recurso de la Fiscalía para salvarle

María Luisa Segoviano, la magistrada del Tribunal Constitucional que abrazó y deseó «mucho ánimo» al ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tras ser condenado por revelación de secretos para perjudicar a Isabel Díaz Ayuso, es la persona a la que le ha tocado ser ponente y, por tanto, fijará posición ante el recurso presentado por la fiscalía general del Estado contra la condena impuesta por el Tribunal Supremo al ex fiscal, según han confirmado a OKDIARIO fuentes del alto tribunal.

Magistrados del Tribunal Constitucional consideran, según han reiterado a este periódico, que la magistrada debería abstenerse, puesto que su amistad y apoyo a Álvaro García Ortiz ha quedado «sobradamente manifiesto», tal como ya informó OKDIARIO en su día.

Miembros del Tribunal Constitucional consultados por este periódico han comentado que «estas ironías del destino y del sorteo al azar, que colocan a Segoviano como ponente», pueden acabar, si no en la abstención de la magistrada, sí en la recusación de la magistrada.

De hecho, fuentes del órgano de garantías afirman con ironía que «visto lo alto que la fiscalía general puso el listón en la recusación del magistrado José María Macías» cuando alegó que había dado su criterio jurídico contrario en su etapa de vocal del CGPJ, para apartarlo de la deliberación sobre la Ley de Amnistía, «debería aplicarse el mismo criterio en este caso».

En los pasillos del Tribunal Constitucional no cesan los murmullos desatados tras conocerse la noticia de que María Luisa Segoviano es la ponente designada por sorteo y los escenarios que pueden abrirse a partir de este momento.

De hecho, todos los magistrados consultados por OKDIARIO tienen claro que, de los actuales miembros del órgano de garantías constitucionales, los 7 proclives a las tesis del Gobierno de Pedro Sánchez son partidarios de anular la condena impuesta por el Tribunal Supremo en su día a Álvaro García Ortiz y los 5 restantes respaldan los argumentos del Supremo.

Sin embargo, esos números se ven alterados por la necesaria abstención del presidente, Cándido Conde-Pumpido, quien no puede participar en las deliberaciones por haber sido superior directo del condenado Álvaro García Ortiz, en el pasado.