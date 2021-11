El dictador Nicolás Maduro acusa a Angélica Flores, la mujer del ex jefe de Inteligencia y Contrainteligencia de Venezuela, Hugo El Pollo Carvajal, de coordinar ataques con explosivos y armas largas desde España. El objetivo de la narcodictadura venezolana es silenciar al militar chavista que está colaborando con la Justicia española en relación a la financiación ilegal de Podemos y de altos mandatarios del PSOE. Tal y como adelantó OKDIARIO en exclusiva, el Gobierno del dictador Maduro acusa a la mujer de Carvajal de ser la líder de un golpe de estado terrorista en Venezuela a falta de una semana para las elecciones, que se celebrarán el próximo domingo 21 de noviembre. Los informes del dictador señalan que ella, desde Madrid y con la colaboración de su marido preso en España, preparaba una cadena de actos terroristas con el fin de desestabilizar el proceso de votación y alterar el resultado.

La Policía bolivariana detuvo el pasado día 3 de noviembre a la empleada de hogar del general chavista, de nombre Gabriela y 31 años de edad, y al primo de la esposa, Bruno; que tiene 26, en el aeropuerto de Maiquetía, en La Güaira. Ambos portaban seis maletas y sorprendentemente la Dirección General de Inteligencia Militar (DGIM) de Venezuela halló en su interior unas cartas, escritas a ordenador por lo que se descarta la prueba caligráfica para comprobar que fueron redactadas por El Pollo Carvajal, y unos mapas con puntos marcados.

Entre las tareas que supuestamente el ex jefe de la Inteligencia chavista le encomendó a su niñera destacaba: «Cuando estés en Caracas, te voy a mandar un sobre con unos documentos confidenciales que son muy delicados y de mucha importancia, guárdalos y protégelos como tu vida para que me los entregues aquí en Madrid cuando lleguen el 27 de diciembre, Angélica –en referencia a su mujer Angélica Flores– ya tiene instrucciones sobre eso». También le ordenó supuestamente realizar fotografías porque, apuntaba, «voy a mandar hacer un trabajo allí con un explosivo».

La carta dirigida a Bruno, el primo de la mujer de El Pollo, cuenta con unas tareas más complejas. «Necesito que hagas lo que voy a decir, tal y como está aquí, no me falles que de esto depende todo. Primero ve a Viento Fresco en Marurín y busca en el cuarto las armas largas y llévalas a Caracas una por una, no dejes que te agarren porque desde aquí no puedo ayudarte. Tienen que estar allí antes del 21 de noviembre». Fuentes consultadas por OKDIARIO señalan que «resulta sorprendente que Hugo Carvajal dé estas instrucciones secretas en documentos escritos a máquina mientras se encuentra en prisión preventiva, en la cárcel de Estremera, y sin acceso a un ordenador».

Según la dictadura venezolana, otro indicio para acusar a la niñera y al familiar político de Hugo Carvajal de conspirar para atentar es que portaban nueve teléfonos móviles. El entorno del general asegura que eran para regalarlos a otros miembros de la familia debido a que en España se pueden adquirir a un precio más asequible.

Según la acusación del Gobierno de la narcodictadura la mujer del ex jefe de Inteligencia venezolana era la coordinadora final de los deseos de Hugo Carvajal desde Madrid. La persona que debía controlar todo el proceso terrorista en Venezuela y desde España. Una acusación perfecta con la que justificar medidas de control adicionales y excepcionales por parte del dictador en la jornada electoral. Y con la que someter a una presión y chantaje difícilmente imaginables a Angélica Flores y a su marido, Hugo El Pollo Carvajal. La acusación deja, en estos momentos, a la familia de la mujer de Carvajal a expensas de lo que quiera la dictadura venezolana. El padre de Angélica Flores sigue allí y ella teme que pueda sufrir represalias.