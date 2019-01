El alcalde de Villaviciosa tiene un insulto para cada edil de la oposición: “Golfo, cínico, maleducado…”

El alcalde de Villaviciosa de Odón, José Jover Sanz (Partido Popular), protagoniza un vídeo viral en el que se ve cómo preside el Pleno municipal haciendo uso de insultos y palabras gruesas.

Algunas de las perlas que ha soltado este alcalde han sido: “Es usted un ignorante, déjese de historias, no me de lecciones, se ha acabado la lección”, “usted es un maleducado, un golfo, se permite el lujo de no saludarme por la calle” o “Es una cínica y una mentirosa, estoy cansado y por ser alcalde no tengo por qué aguantar tarascadas injustificadas”. Todo ello en una sola sesión, el Pleno del pasado diciembre.

El regidor de Villaviciosa lleva en el puesto de 2007 y su forma de moderar el debate no ha dejado indiferente a los concejales de esta población de 27.500 habitantes a escasos 20 kilómetros de la capital.

Jover Sanz acostumbra a cortar las intervenciones de los concejales de la oposición de malas maneras. “Cuando esté yo hable, usted se calla”, reprocha el primer edil.

“Nunca me interrumpa una votación, aunque se esté muriendo, nunca jamás en la vida”, señala tajante el veterano político popular. Aunque no lo parece, el regidor sabe perfectamente que le están grabando y, de hecho, en una ocasión señala: “Es una ignorante, se lo digo en público para que conste en acta”.

“Por boca de ganso”

“Habla usted por boca de ganso”, critica el alcalde. “Tengo derecho a defenderme, soy el alcalde y no tengo por qué estar aguantando patadas de cualquier que quiera hablar”, agrega en otra ocasión. “Le acepto que se ponga a mis órdenes”, señala con chulería.

El alcalde en otro momento dice “eso no tiene un pase” y acusa a la oposición: “Han perdido el oremus, me reprueban a un concejal del equipo de gobierno”.

“Os arranco la cabeza”

Las formas de este alcalde se han reproducido en otros plenos así como en otros foros. Por ejemplo, espetó un “os voy a arrancar la cabeza“ a los periodistas apostados en la puerta del juzgado donde declarara por presuntos delitos contra la ordenación del territorio, desobediencia grave a la autoridad, prevaricación administrativa, urbanística y falsedad en documento público.