Villacís tras la reinauguración de la Gran Vía: “El tráfico está absolutamente impracticable”

La portavoz municipal de Ciudadanos, Begoña Villacís, ha indicado ante los micrófonos de OKDIARIO que el tráfico en el centro de Madrid pese al fin de las obras de la Gran Vía “está absolutamente impracticable”.

Este sábado la concejal estaba acompañando a Albert Rivera en la concentración de España Ciudadana bajo el lema ‘Stop Sánchez, no a los indultos, elecciones ya’. Preguntada por el estado de la circulación la edil ha criticado la gestión de Ahora Madrid.

“Yo me he dado una vuelta y se lo podemos preguntar a la gente, ¿está bien, no?”, ha dicho con ironía Villacís. “Según venía me lo ha dicho un montón de gente, está absolutamente impracticable. Lo más fácil es lo que está haciendo Ahora Madrid: prohibir, prohibir, prohibir”, ha expresado la abogada madrileña.

Por el contrario, dice que “lo más difícil, como siempre, es trabajar, esforzarte, dar alternativas a la gente, mejorar la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT), es decir, los autobuses de Madrid, hacer aparcamientos disuasorios que llevan presupuestándolos muchos años pero no son capaces de hacerlos, etc.”.

“Lo que no saben hacer cosas es realizar cosas, gestionar… y lo que se les da muy bien es prohibir“, zanja la portavoz.

Carmena “muy contenta”

Por el contrario, este mismo sábado la alcaldesa Manuela Carmena se ha mostrado triunfalista. Ha asegurado estar “muy contenta” con el resultado de la reforma, ya que era un espacio que “llevaba mucho tiempo pidiendo extenderse”. Sobre el tráfico, ha apuntado que “en todas las ciudades se tiene que restringir el tráfico porque los peatones necesitan utilizar la ciudad”.

Durante su visita a Vallecas para participar en una campaña de limpieza viaria, la regidora ha indicado que en la tarde inaugural “salió todo muy bien“, algo que se refleja en la ciudadanía, que “en general está muy contenta”. No se ha referido sobre las protestas anti desahucios contra ella.

“Cuando fuimos para allá, desde Cibeles andando hasta Callao, estaba todo lleno de personas que utilizan la Gran Vía, que llevaba mucho tiempo pidiendo extenderse y ser un sitio más de paseo que de tráfico de vehículos”, ha apuntado como recoge Europa Press.

Como anécdota, Manuela Carmena ha contado cómo ayer algunas de las personas que se acercaron a la inauguración de la Gran Vía, le dijeron que no se habían fijado antes “en lo bonitos que son los edificios”. “Y eso se ve andando, no en coche”, según cree.

También ha expuesto que esta nueva Gran Vía “tiene que rodar mucho” y “habrá cosas que mejorar, por eso hay una comisión de seguimiento de Madrid Central”.