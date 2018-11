A la izquierda le crecen los enanos: los ediles díscolos con Carmena presentarán candidatura propia

Los concejales de Ahora Madrid que han perdido la confianza de Manuela Carmena y que son muy críticos con alguna de las líneas de gobierno por su falta de radicalidad se han puesto manos a la obra para armar una candidatura alternativa a la alcaldesa.

Se trata de ediles como Pablo Carmona (presidente de Moratalaz y Salamanca), Montse Galcerán (responsable de Tetuán y Moncola-Aravaca) y la controvertida Rommy Arce (presidenta de Arganzuela y Usera). Los tres vinculados a Ganemos Madrid. A estos se podría sumar Izquierda Unida, o algunos sectores de la formación, desencantados, sobre todo, con la gestión del urbanismo y de la Operación Chamartín.

“Se hace urgente construir un nuevo proyecto municipalista que discuta sobre el actual modelo de ciudad y que se ponga a trabajar desde ya en esta dirección”

Hasta ahora era un planteamiento que estaba en el ambiente pero no lo confirmaban públicamente. OKDIARIO desveló que Pablo Carmona dijo que “la idea es quedar fuera en 2019″ de la candidatura de Carmena.

Sin embargo, ahora han dado un paso adelante. Tras la crisis abierta en Podemos Madrid han comenzado a trabajar en la candidatura alternativa, como han revelado en varios artículos de opinión.

El edil Pablo Carmona, que ya lideró una lista en las primarias abiertas de Ahora Madrid en 2015, ha dicho que “se hace urgente construir un nuevo proyecto municipalista que discuta sobre el actual modelo de ciudad y que se ponga a trabajar desde ya en esta dirección”.

“El ritmo del desencanto por la inacción (más que acción) de Carmena en vivienda, defensa del patrimonio, remunicipalizaciones y control del desarrollo urbanístico, sólo es comparable con el aluvión de críticas que distintos movimientos sociales al actual gobierno. Por este motivo se hace urgente construir un nuevo proyecto municipalista. No podemos entretenernos más en el reparto de listas, sillones y cargos”, ha expresado en un artículo en Público.

Por su parte, Rommy Arce junto con el diputado regional de Podemos Raul Camargo (del sector anticapitalista) han afirmado que “lo que está claro es que, ante esta situación de descomposición y crisis permanente (que se puede acelerar si no se ganan las elecciones municipales), urge plantearse un nuevo proyecto municipalista para la ciudad de Madrid”.

“En estos tiempos de ira e inestabilidad, no tenemos el derecho a dar un paso atrás”, concluyen en Cuarto Poder. No obstante, apuntan que este “nuevo proyecto municipalista para Madrid no tiene que pasar necesariamente por lo electoral en el corto plazo”.

Críticas a Iglesias

Aunque sin ir tan lejos como estos cargos electos que piden un nuevo proyecto, otras figuras importantes de Podemos se han mostrado contrarias a la línea marcada por el oficialismo morado (Pablo Iglesias, Pablo Echenique y Julio Rodríguez).

El predecesor del ex Jemad, Jesús Montero, ha tachado de “despropósito jurídico y desastre político” la suspensión de militancia de Maestre y el resto de ediles. “Me da que alguno o alguna no ha leído bien el código ético de Podemos”, ha esgrimido. El cántabro ha dicho que Echenique debió “apelar y comunicar conciliación y encuentro”.

Montero ha renunciado a su cargo en la fundación del partido, el Instituto 25M. “En estos días hubiera sido mejor menos juego de tronos y más pensar el y trabajar por el reino”, ha resumido.

Por su parte, Luis Alegre, cofundador de Podemos y ex lider de Podemos en la región, ha tildado de “indecente” el pulso de Podemos a Carmena, para intentar que el ex Jemad suceda a la regidora. Sostiene que es “una falta de respeto a los madrileños, y una falta de respeto a sí mismos por lo que representa Podemos, que se utilice el actual proceso para jugar la partida de la sucesión de Manuela en el futuro”.

En la línea similar se han expresado personas como Íñigo Errejón, los diputados regionales Clara Serra o Hugo M. Abarca. “Flaco favor a Madrid, flaco favor a Manuela Carmena. Pero además, un suicidio para Podemos”, ha dicho este último.

Por último, Anticapitalistas de Madrid han marcado línea propia lamentado criticando las sanciones “preventivas, arbitrarias y sin garantías” a los ediles y apuntando que “la personalización del proyecto en Carmena es el origen de los problemas”.