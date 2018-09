Sánchez Mato deja abandonados sus distritos para coordinar con Moncloa el estacazo fiscal de Sánchez

El edil de IU fue cesado por Carmena pero ahora es el interlocutor económico de Unidos Podemos Su último gran fracaso es no encontrar alternativa habitacional a una vecina que puede ser desahuciada en Vicálvaro

El concejal de los distritos madrileños de Latina y Vicálvaro, Carlos Sánchez Mato, encabeza la lucha para que Pedro Sánchez suba los impuestos pero, mientras tanto, está abandonado las Juntas Municipales de las que es presidente.

Sánchez Mato fue cesado por la alcaldesa Manuela Carmena como concejal de Economía y Hacienda de Madrid tras no apoyar el Plan Económico Financiero acordado por el Consistorio y el Ministerio de Hacienda y fue recolocado en las Juntas de dos distritos. Sin embargo, ahora ha sido recuperado por Unidos Podemos como interlocutor en materia económica con Moncloa para diseñar el sablazo fiscal que prepara el Ejecutivo de Sánchez.

Hay más de 17 millones de declarantes en el IRPF y su ingreso medio es de 19 mil euros. Son el 97% y pagan lo suficiente. Hay 671 mil declarantes con ingresos medios de 84 mil euros que pueden y deben pagar más. Hay que eliminar privilegios fiscales para ese 3% 🔻 pic.twitter.com/YFlt5Urx0G — Carlos Sánchez Mato🔻 (@carlossmato) September 2, 2018

Por otra parte, el edil de Latina y Vicálvaro sigue imputado por malversación, prevaricación y delito societario por el caso Open de Tenis. Sánchez Mato y Celia Mayer encargaron a dedo con dinero público un informe a un bufete de abogados afín para poder denunciar la gestión de Alberto Ruiz-Gallardón.

Esa denuncia fue archivada pero el grupo municipal del PP llevó a los tribunales el pago del informe y la justicia ha imputado a los responsables que ya han tenido que desfilar por las dependencias de Plaza Castilla para explicarse.

“La gestión le trae al pairo, lo único que persigue es la revolución”, lamenta la oposición

La situación en los distritos de los que Sánchez Mato es responsable es “crítica”. Desde PP y Ciudadanos coinciden en la dejadez del edil a estos barrios. Apuntan que esta situación se viene dando desde hace meses, pero se está volviendo especialmente peor en las últimas fechas.

“No los ha atendido nunca y menos ahora, él siempre está en política y la gestión le trae al pairo, lo único que persigue es la revolución“, denuncian desde el PP de Vicálvaro. El último problema ha sido el desahucio de una vecina llamada Soraya. Tras varios días de movilizaciones vecinales, la jueza ha aceptado a trámite un recurso y el tema está parado. No obstante, Sánchez Mato todavía no ha encontrado para la afectada una alternativa habitacional como piden los vecinos.

Hola @madrid – @carlossmato, ¿cómo va eso de la solución habitacional para #SorayaSeQueda y sus tres hijas menores? Es para una amiga. — Coor Vivienda Madrid (@AlertaDesahucio) August 25, 2018

“¿Cómo es posible que un supuesto especialista en economía y ex responsable de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid pueda decir con el desparpajo que la deuda pública no tiene importancia ya que los estados no quiebran nunca?, que se lo pregunten a los venezolanos“, añaden estas fuentes. “Pedro Sánchez comete el error de negociar temas económicos con este mendrugo, cuyo mayor éxito fue quebrar al grupo Herlobe y ser destituido por la alcaldesa por provocar la intervención del Ayuntamiento por parte de Hacienda”, puntualizan.

Problemas inumerables

Por su parte, desde Ciudadanos Latina enumeran una larga lista de muestras del abandono en su distrito por parte del concejal de IU. Tachan de “evidente” la dejadez y el abandono de Latina desde la incorporación del concejal, “pero es más que evidente en los últimos meses”, señalan.

“Estado lamentable de limpieza con reclamaciones de los vecinos continuas, las aceras nunca han estado tan mal como ahora, poda en zonas verdes insuficiente (árboles con ramas tapando señales), los alcorques no se tocan desde hace meses con malas hierbas de más de un metro de altura, plagas de la galeruca o escarabajo del olmo por la falta de fumigación en tiempo y forma, reclamaciones sobre espacios vallados que no se limpian, y en los que se almacena basura o hierbas…”, relatan.

Una crisis de avispas ensombrecieron un concierto de los Veranos de la Villa en Latina

Asimismo, el último episodio de dejación fue un concierto este sábado. “Media hora antes del comienzo se llama a bomberos y policía por la existencia de multitud de avisperos en el auditorio. Tratan de tapar los avisperos con un producto y finalmente acordonan la zona. El espectáculo arranca una hora tarde con reiterados avisos de que no pase al auditorio al aire libre nadie que sea alérgico a la picadura de avispa. “Una prueba más de la falta de previsión de esta Junta Municipal. Ni siquiera se había revisado el recinto con antelación”, lamentan desde las filas naranjas.

En ese sentido también denuncian obras pendientes. Debería haberse inaugurado la pista de patinaje del polideportivo de Aluche este lunes 3 de septiembre pero quedan al menos 2 o 3 meses de trabajo. También, por tercer año consecutivo, no han abierto a tiempo las piscinas de verano y no lo hará una de invierno. Tampoco todas las obras en los centros escolares han terminado a tiempo. Faltan patios y hay herramientas y escombros en los pasillos. Por último, con la ‘operación asfalto’ se prometían reparar 18 calles del distrito y no ha sido así. “En casi su totalidad se está parcheando trozos de esas calles“, apuntan.

Fuentes del entorno del concejal aseguran a OKDIARIO que sí es “compatible” ser presidente de distrito con sus labores a nivel nacional. Subrayan que “se sigue trabajando para dar apoyo a Soraya, se podrá comprobar a lo largo de esta semana”.