Críticas al intento de proclamar a Carmena para 2019 ninguneando a las bases

Los ediles fieles han registrado la asociación 'Movimiento Ciudadano Madrid' Las bases los tachan de "pelotas y empollones que en un patio de colegio aúpan a la directora Carmena"

Una serie de concejales del ‘sector oficialista’ de Ahora Madrid han registrado este pasado 18 de julio la asociación ‘Movimiento Ciudadano Madrid 2019’ para encumbrar a Manuela Carmena como candidata para las elecciones de 2019. Un gesto que ha disgustado en las bases de la candidatura, que lo tachan de “ridículo y desastre”.

Tal como ha podido confirmar OKDIARIO en el Registro de Asociaciones del Ministerio de Interior, el pasado miércoles 18 de julio se entregó la documentación para crear esa asociación (estatutos y junta directiva) y ahora está en manos de los técnicos que en tres meses aproximadamente aprobarán la creación de esta entidad.

“Como si se tratara de un patio de colegio, pelotas y empollones aúpan a la directora”, critican desde las bases

En todo caso, los concejales promotores de la iniciativa, los próximos a la alcaldesa (Jorge García Castaño, Rita Maestre, Marta Higueras, José Manuel Calvo, Esther Gómez, Inés Sabanés, Pablo Soto, Nacho Murgui, Paco Pérez y Marta Gómez) ya podrán hacer gastos con un CIF de cara a organizar un acto de aclamación a Carmena al comienzo del curso político. Maestre, portavoz y miembro de Podemos, ha evitado confirmar o desmentir en rueda de prensa si, en efecto, se llevará a cabo ese acto.

Las siglas de la asociación (MCM 2019) no son baladí. Tal como desvela El Independiente, servirían también como acrónimo de ‘Manuela Carmena Madrid 2019’. El candidato morado a la Comunidad, Íñigo Errejón, también planea centrar el nombre de su lista en él, más que en Podemos. En la campaña de primarias utilizó el lema ‘Sí Madrid Equipo Errejón M2019‘.

Carmena “no sabe nada”

Por su parte, la alcaldesa está al margen de todo. Carmena, a través de fuentes muy próximas, indica a OKDIARIO que “no sabe nada de eso”, en referencia, a la nueva asociación ‘Movimiento Ciudadano Madrid’ y al posible acto de aclamación en septiembre.

Esta decisión de los leales a la regidora ha disgustado a las bases. Entre otros muchos, se ha significado públicamente Emmanuel Rodríguez López, número 41 de la lista de Podemos Comunidad de Madrid en 2015 tras concurrir en primarias.

“Pelotas y empollones”

Rodríguez López califica esta maniobra de crear la asociación MCM “como si se tratara de un patio de colegio, pelotas y empollones aúpan a la directora”. Otras fuentes consultadas prefieren “morderse la lengua y reservarse la opinión”.

Asimimo,Rodríguez López considera que esta decisión está “entre el ridículo y el desastre”. Hace unos días también se mostró crítico con el cariz que está tomando la elaboración de las listas de Podemos e IU para la región y los comicios locales. Estos dos partidos, en lugar de concurrir en una confluencia abierta como fue Ahora Madrid, han optado, a ojos de este candidato, por “un pacto de despachos”.

Al margen de este acuerdo de los leales, están los ediles críticos integrados en Ganemos, IU y Madrid 129. Como desveló OKDIARIO, el edil Pablo Carmona ya reconoce en privado que, por ahora, su corriente no estaría con Podemos en la lista 2019. No obstante, algunos como Guillermo Zapata (M129) sí cuenta aún con la afinidad del ediles oficialistas. No sucedería lo mismo con, entre otros, Rommy Arce o Montse Galcerán.