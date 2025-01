Tercera semana de El Desafío, el programa de Antena 3 que cada semana pone a prueba a un grupo de famosos que buscan llevarse el premio que pone en juego el concurso presentado por Roberto Leal. La gran novedad de este año ha sido el fichaje de Victoria de Marichalar, sobrina del rey Felipe VI, que se ha atrevido a debutar en un programa en el que los espectadores la pueden ver y valorar cada semana. Después de un estreno agrio, con un tiempo discreto en la apnea, la semana pasada se quitó esa espinita gracias a superar su miedo a la altura. Para esta semana, el equipo le había preparado una complicada prueba en la que ha tenido que demostrar su habilidad al volante, ya que tenía que realizar algunas maniobras casi imposibles.

Aunque Genoveva Casanova ya tuvo una prueba similar, Victoria tenía muchas más complicaciones que ella, debido a que todo el camino lo ha tenido que hacer marcha atrás y sin ayuda de espejos especiales más grandes. El reto ha sido mover un enorme coche por encima de unas diminutas vías de tren que se han instalado en el plató.

La influencer ha tenido que aprender de un especialista de riesgo en el mundo del automóvil, muy conocido por hacer maniobras de este tipo en El Hormiguero. Por si no fuera suficiente, la presión sobre ella ha sido mayor debido a que le han pedido que no dañe el coche de alta gama que ha conducido en la prueba.

Aunque no es de las pruebas más peligrosas, el riesgo a volcar es grande, además de que durante gran parte de la prueba ha sacado la cabeza para poder ver si las ruedas pasaban por donde tenía que hacerlo. En mitad del transcurso ha sido Susi Caramelo la que ha lanzado el comentario que todos tenían en mente, pero que solamente ella se ha atrevido a decir: «Para que luego digan que vas con chófer».

El comentario ha levantado las risas de todo el plató y ha servido para que la concursante se relaje ante la enorme tensión que estaba viviendo. Por suerte no ha perdido la concentración y ha superado el reto demostrando que está dispuesta a ir a por todas en el programa.

Una vez que se ha bajado del coche, ha dejado claro que la tensión le ha jugado una mala pasada. «Después de esto me voy al fisio» (…) «Me duele todo, hasta el alma», ha dicho después de tener que sacar medio cuerpo por la puerta, algo necesario para orientarse.

Una vez terminada la prueba, alguien ha querido preguntarle si tiene el carnet de conducir, una pregunta que es de suponer que alguien le hiciese antes de la prueba, pero ha sido Santiago Segura el que la ha lanzado ante las cámaras. «Lo tengo desde hace cinco años o así», ha dicho para tranquilidad de todos.

El cantante Antonio Orozco, invitado de la noche para realizar una de las pruebas, ha querido lanzar un piropo enorme a Victoria de Marichalar desde la mesa del jurado. «Si yo me reencarnase en una vida futura y fuese un coche, solo querría que me aparcases tú», una frase que ha levantado el aplauso del público y ha sacado los colores a la protagonista. «Qué piropo más raro y más bonito», así lo ha calificado Roberto Leal, que no podía para reír.