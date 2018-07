Carmena regala espacios municipales a bolivarianos y zapatistas para su propaganda

Bolivarianos de Venezuela y zapatistas de México organizarán talleres y exposiciones

El Ayuntamiento de Madrid está haciendo cesiones a corrientes latinoamericanas controvertidas como son los bolivarianos de Venezuela y los zapatistas de México. En los distritos de Hortaleza y Salamanca se está autorizando el uso de dependencias municipales a estos colectivos.

Tal como ha podido saber OKDIARIO, en el distrito de Hortaleza que preside la edil de Izquierda Unida Yolanda Rodríguez se ha permitido el uso “del salón de reuniones del centro Santiago Apóstol a la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela”. Así consta en un decreto firmado por la citada concejal. La cesión es para organizar talleres.

El Ayuntamiento les indica que “no pueden interferir en el resto de actividades del centro, que no pueden deteriorar la sala, que no superarán el aforo de 50 personas, que no pueden consumir comida o bebida dentro, entre otras directrices”.

“Si alguien se tiene que ir, que sean ellos, los de arriba”, proclaman en la exposición contra el capitalismo

Por otro lado, en el distrito céntrico de Salamanca, donde preside el concejal de Ganemos Madrid Pablo Carmona, se ha cedido una zona del centro municipal Buenavista para una exposición de promoción del anticapitalismo.

Exposición anticapitalista

Entre otras proclamas, en el resumen de la exposición Compartiendo Arte Zapatista, claman por “la resistencia, la rebeldía, la solidaridad y el apoyo de abajo y a la izquierda”. Recogen las palabras de un manifiesto zapatista que pide “organizarse con autonomía, a resistir y rebelarse contra las persecuciones, detenciones y deportaciones”.

“Si alguien se tiene que ir, que sean ellos, los de arriba”, exclaman con prepotencia y confrontación. “Cada ser humano tiene derecho a una existencia libre y digna en el lugar que mejor le parezca”, indican. Piden “rebelarse contra esas arbitrariedades sin importar las fronteras”.

En dicha exposición se expondrán obras de indígenas zapatistas para su venta y así conseguir dinero para la causa. Se trata así de una muestra con ánimo de lucro. Cierran su comunicado con el lema “¡Salud y rebeldía!”. Cuentan con el apoyo del Confederación General del Trabajo (CGT).

El zapatismo es una corriente que identifica a un movimiento armado que surgió en México en 1911. El nombre hace referencia a Emiliano Zapata, dirigente en la Revolución mexicana. Está basado en tesis comunistas como que “la tierra es de quien la trabaja”. El último enfrentamiento con el que estuvieron vinculados data de octubre de 2008. Entonces, se enfrentaron con policías y la batalla acabó con seis muertos zapatistas, 17 heridos y 36 personas detenidas.