El referéndum antimonárquico de Vallecas copia a Puigdemont las urnas tipo tupper

Los impulsores de la consulta ‘Vallekas Decide 23J’ han presentado este miércoles las urnas que usarán este sábado en su “referéndum republicano” que contará con 33 puntos de votación. Se trata de urnas de plástico tipo ‘tupper’ que se asemejan a las que se utilizaron el 1 de octubre en la votación ilegal impulsada por Carles Puigdemont en Cataluña.

Los organizadores, algunos con lazos amarillos de apoyo a los políticos secesionistas presos, admiten que son partidarios de no tener al Rey Felipe como jefe del Estado y reconocen que las garantías de su proceso son muy bajas. “Es posible que alguien vote varias veces”, han aceptado.

En una rueda de prensa, en la que apenas han participado 15 personas, han anunciado que ya tienen 200 voluntarios inscritos para integrar las 33 ‘mesas electorales’ que habrá este sábado 23 de junio en los barrios de Vallecas.

Además de las urnas, han mostrado a los medios de comunicación las papeletas impresas. La pregunta es, por una parte: “¿Quiere usted decidir la forma de estado”. Y por otra: “En caso afirmativo quiere que ésta sea una República?”. Predisponen a los ‘votantes’ con el siguiente texto: “El actual sistema monárquico se muestra incapaz de resolver los problemas reales de la gente. Sólo mediante un proceso constituyente participativo lograremos garantizar los derechos de las clases populares, las mujeres y los pueblos”.

“Derecho a decidir”

“Queremos que esto sea el germen de un gran movimiento por el derecho a decidir sobre la monarquía”, ha indicado Íker, uno de los portavoces, que ha preferido no dar su nombre completo porque “lo importante no son las personas sino que lo es el colectivo”.

Preguntado sobre los colectivos organizadores ha optado, igualmente, no dar detalles. Afirma que es una plataforma de ciudadanos individuales. Sin embargo, en redes sociales partidos integrados en Unidos Podemos como el Partido Comunista o Izquierda Castella están promocionando el evento.

La Rey Juan Carlos es muestra de que en el régimen monárquico el chanchullo, la corrupción es la forma de trabajo.#RégimenoRépublica Todo un símbolo nada simbólico que lleve el nombre de uno de los dos reyes. Usa la etiqueta #VallekasDecide23J

Y Participa el sábado 💜#SiYSi pic.twitter.com/fsHNuYguB4 — Izquierda Castellana (@IzcaNacional) June 20, 2018

En la mencionada comparecencia ante la prensa en la vallecana plaza del Puerto Rubio, estos portavoces han explicado que el horario de votación será de 11 de la mañana a 8 de la tarde con un “paro” de 2 a 5 de la tarde. En cada mesa habrá 3 personas. Estos puntos de votación estarán repartidos por, sobre todo la avenida de la Albufera, la plaza Roja, Pedro Laborde, en la calle doña Carlota (barrio de Numancia), en la zona de Palomeras Bajas y en el casco histórico de Vallecas.

Votar varias veces

Según han explicado, no pueden asegurar que solo se vote una vez. Intentarán mediante “una especie de certificado” evitarlo pero con los medios “autogestionados” que tienen no pueden confirmar que sea un proceso limpio. “Ya quisiéramos nosotros tener todos los medios que tiene el Estado para hacer esta consulta”, han afirmado. Por la Ley de Protección de Datos no pueden pedir el DNI al votar.

Este sábado #VallekasDecide23J

Vamos a romper con el Régimen del 78 desde nuestros barrios.

Construyamos proceso constituyente! pic.twitter.com/qjb2B4k2Io — PCE Villa de Vallekas (@pcevvk) June 19, 2018

La motivación para hacer esta consulta es, dicen, que el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) lleva tres años sin preguntar por la Monarquía y por la entrada en prisión “en una cárcel de mujeres y con trato de favor” del cuñado del Rey, Iñaki Urdangarín, condenado por corrupción.

En cuanto al apoyo del Consistorio han puntualizado que no reciben dinero directamente aunque estarían encantados de que sí fuera así. No obstante, contarán con el permiso de la Junta Municipal del distrito y de la Delegación de Gobierno.

Una vez recuenten las papeletas harán público el resultado, pero no saben qué hacer con los mismos más allá de emitir un comunicado. No han fijado límites de participación dentro del censo de 150.000 personas para validar el resultado. No obstante, sostienen que los 200 voluntarios inscritos ya es un éxito. Como referentes se basan en otras consultas similares que se han hecho en Vallecas sobre la privatización del agua o sobre la Sanidad Pública.

‘Vallekas Decide’ no descarta extender esta iniciativa a otras puntos de Madrid y de España. “Esto es un movimiento dinámico”, indican, “que ha llegado a ciudades como Cádiz o Pamplona”. “Nos han robado dos referendos: cuando se hizo la ley de partidos y con la proclamación de Felipe VI hace cuatro años”, denuncian.